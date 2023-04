Czernohorszky/Jankovic: Spatenstich für die Neugestaltung des Leopold-Rister-Parks

Neuer Spielplatz, mehr Grün und ein Wasserspiel!

Wien (OTS) - Der rund 4.800 m² große Leopold-Rister-Park in Wien Margareten wird neugestaltet. Mehr Grünflächen, zusätzliche Bäume, ein Wasserspiel sowie ein neuer Spielplatz sorgen schon bald für mehr Schatten, Abkühlung und Raum für Spaß sowie Erholung. Die Fertigstellung der Parkanlage ist für voraussichtlich Dezember 2023 geplant.

„Parks sind die Wohnzimmer der Wiener*innen und sollen daher auch selbst von ihnen gestaltet werden dürfen. Deshalb haben wir die Bewohner*innen des 5. Bezirks persönlich gefragt, wie der Leopold-Rister-Park künftig aussehen soll. Insgesamt wurden 129 Ideen eingereicht, die jetzt in die Neugestaltung einfließen werden. So viel sei jedenfalls gesagt: Der Leopold-Rister-Park verwandelt sich in einen Ort, an dem gerade an heißen Sommertagen die Aufenthaltsqualität dank neuer schattenspendender Bäume, Pflanzen und Wasserspiele noch besser wird“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Der Leopold-Rister-Park ist ein zentraler Ort im Grätzel, an dem die Margaretner*innen zusammenkommen, um mit ihren Kindern zu spielen oder sich zum Plaudern und Entspannen zu treffen. Wir machen den Park zu einer modernen Freizeitoase mitten in der Stadt – mit Wasserelementen, tollen neuen Spielmöglichkeiten, zahlreichen Bäumen, Ruhezonen und vielem mehr.“, sagt Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic.

Neue Bäume sowie Stauden- und Gräserbeet

Im Zuge der Neugestaltung werden 16 neue Bäume gepflanzt und mit einer Einzelbaumbewässerung ausgestattet. In den Eingangsbereichen sowie in der Mitte des Parks werden bunte Stauden- und Gräserbeete mit einer Gesamtfläche von 225 m2 angelegt. Diese sollen gezielt die Biodiversität stärken: Vor allem Spatzen und verschiedensten Insekten dient das neue Grün schon bald als reichhaltige Nahrungsquelle oder als willkommener Unterschlupf. 130 m² Rasenflächen werden neu angelegt bzw. Bestandsrasenflächen saniert, Sträucher bekommen einen Pflegeschnitt und Lücken werden geschlossen. Alle Grünflächen erhalten eine automatische Bewässerungsanlage. Das bestehende WC wird entlang der Fassade mit Kletterhortensien begrünt.

Spiel- und Sportangebote

Die Spielplatzfläche soll vergrößert werden und das große Klettergerüst samt Rutsche versetzt. Für Abwechslung sorgt künftig eine große „Teppich-Schaukel“ und ein Karussell. Zudem ist für die jüngsten Parkbesucher*innen eine kleine Calisthenics-Anlage, bestehend aus Reckstangen und Turnringen, sowie eine Schaukelkombination, bestehend aus Nestschaukel und 2 Schaukeln, geplant. Der gesamte Ballspielplatz zum Fußball und Streetball spielen wird entsiegelt und mit einem Kunstrasen ausgestaltet. Um auch den Wünschen von älteren Parkbesucherinnen nachzukommen, werden etwas abseits vom Geschehen 4 Fitnessgeräte zum Trainieren der Bein-, Bauch-, Arm- und Rückenmuskulatur platziert. Für weiteres Bewegungsangebot sorgen 2 Pedaltrainer. Ein etwas ruhigeres Spielangebot werden schon bald Spieltische mit Schach- und Mühlefelder bieten.

Kühlender Spielespaß

Ein Wasserspiel mit 3 sprudelnden Boden-Wasserfontänen und 3 Boden-Nebeldüsen sorgen in Zukunft für Abkühlung. Am Spielplatz wird außerdem ein Sand-Matsch-Bereich mit Pumpbrunnen und Wasserrinnen für coolen Spielespaß errichtet. Hinzu kommt ein Trinkbrunnen – hier kann der Durst mit Wiener Hochquellwasser gestillt werden.

Parkausgestaltung

Im Park werden Tisch-Bank-Kombinationen, Parkbänke, Sitzauflagen und Parksofas zu finden sein, die zu einer gemütlichen Rast einladen. Zwei der Sitzbereiche werden mit Schattenpergola ausgestattet, eine davon sogar mit einem begrünten Sedumdach und Kletterpflanzen. Der gesamte Asphalt des bestehenden Wegenetzes wird abgebrochen und gegen ein helles Pflaster, nämlich 6-Eck-Steine mit Splittfugen, ersetzt. Bodenmarkierungen kennzeichnen einen neuen Rundweg in der Anlage, der Kindern ein sicheres Fahren mit Scootern und Kinderfahrrädern ermöglichen soll. Der Park erhält zudem eine neue Wegebeleuchtung.

Neugestaltung durch Beteiligungsverfahren

Die gesamte Neugestaltung des Leopold-Rister-Parks mit einer Gesamtfläche von 4.800 m2 basiert auf einem Bürger*innen-Beteiligungsverfahren. Konkret wurde der Wunsch nach neuen Fitnessgeräten und mehr Spielplatzgeräten wie etwa eine weitere Schaukel oder ein Karussell laut.

Förderprogramm „Lebenswerte Klimamusterstadt“

Die Neugestaltung des Leopold-Rister-Parks ist Teil des Förderprogramms „Lebenswerte Klimamusterstadt“ der Stadt Wien. Mit diesem Programm unterstützt die Stadt Wien Projekte der Bezirke, die für mehr Lebensqualität sorgen. Bis 2025 stehen pro Jahr 20 Mio. Euro für Maßnahmen zur Klima-Anpassung zur Verfügung. Damit werden u. a. der Ausbau von Grünraum und Parkflächen, Kühlungsmaßnahmen und die Entsiegelung von Beton- und Asphaltflächen forciert. Heuer werden z. B. der Paula-von-Mirtow-Park in Meidling, der Stadtpark Atzgersdorf in Liesing und der neue Wasserspielplatz im Floridsdorfer Aupark fertiggestellt.





