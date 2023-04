AVISO Pressekonferenz, 21.04, 9 Uhr: Wien entlastest armutsgefährdete Kinder und Familien

Mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) und Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch (SPÖ)

Wien (OTS) - In Zeiten der massiven Teuerungswelle entlastet die Stadt Wien armutsgefährdete Familien von Kindergarten- und Schulkindern. Städtische Unterstützungsleistungen betreffen die Kosten für das Mittagessen in Bildungseinrichtungen, die Besuchsbeiträge in Hort und Nachmittagsbetreuung, die Kosten von mehrtägigen Schulveranstaltungen sowie den Ankauf von Unterrichtsmaterialien. Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und die Bildungssprecherin der Wiener SPÖ, Nicole Berger-Krotsch präsentieren im Rahmen einer Pressekonferenz die geplanten Maßnahmen.

Datum/Uhrzeit: Freitag, 21.04.2023, 9 Uhr

Ort: Volkshalle, Rathaus, Wien

Die Medienvertreter*innen sind dazu herzlich eingeladen!





Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

Tel: +43 1/4000-83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at



Maga Lisa Miletich

Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ

Kommunikation

Stv. Leitung

Tel: +43 1 4000 81920

Mail: lisa.miletich @ spw.at