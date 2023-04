Die Webdesign-Praktikanten der WAcademy haben erfolgreich über 30.000 kostenlose Webseiten für KMUs weltweit entwickelt

Dublin (ots/PRNewswire) - WAcademy hat offiziell kostenlose Webdesigns für über 30.000 kleine und mittlere Unternehmen in über 70 Ländern erstellt. Das Unternehmen EdTech plant für die kommenden Jahre ein kontinuierliches Wachstum, um die Gemeinschaft seiner Praktikanten zu erweitern und mehr KMUs behilflich zu sein.

„Dieser Meilenstein beweist, dass wir einen bedeutenden Wert schaffen, und wir freuen uns darauf, neue Dienstleistungen einzuführen und in neue Regionen zu expandieren, während wir den Praktikumsmarkt globalisieren," so Gediminas Jankauskas, Gründer von WAcademy.

Im Jahr 2017 führte WAcademy Praktika für WordPress-Design und -Entwicklung ein und entwickelte sich schnell zu einem EdTech-Unternehmen mit einem innovativen Ansatz für die Erstellung von Webseiten und die Ausbildung von Web-Designern. „Unsere Praktikanten gewinnen viel schneller an Erfahrung und Fähigkeiten, wenn sie an realen Projekten arbeiten. Daher sahen wir einen großen Nutzen darin, sie über unser Praktikumsprogramm mit KMUs zusammenzubringen," so Jankauskas.

Die Erstellung von Unternehmens- und E-Commerce-Webseiten kann für KMUs eine große Herausforderung darstellen. Die Beauftragung eines professionellen Web-Designers kann zwischen 1.000 und 3.000 Dollar pro Webseite kosten, und es gibt keine Unterstützung für die Wartung danach. Webseiten-Entwickler kosten etwa 20 bis 30 Dollar pro Monat, aber sie bieten nur begrenzte Dienste an, und die Kosten summieren sich mit der Zeit.

Das WAcademy-Praktikumsprogramm unterstützt KMUs, indem es ihnen kostenlose Webdesign-Dienste zur Verfügung stellt und gleichzeitig Praktikanten eine professionelle Ausbildung gewährleistet. Auf diese Weise konnte das Unternehmen mehr als 30.000 Kunden unterstützen und Hunderte von Praktikanten schulen.

EdTech macht Bildung grenzüberschreitend

Die WAcademy hat es sich zur Aufgabe gemacht, KMUs zu unterstützen und gleichzeitig die Webdesigner von morgen auszubilden. „EdTech macht Bildung für jeden zugänglich, der Zugang zum Internet hat. Das ist die Zukunft und sie wird den Arbeitsmarkt zu einem wirklich globalen Markt machen," so Jankauskas.

Im Jahr 2023 wird WAcademy eine Plattform einführen, die die Koordination zwischen weltweit ansässigen Praktikanten und Geschäftskunden erleichtert, deren Zahl das Unternehmen in diesem Jahr verdoppeln will. WAcademy hat sich zum Ziel gesetzt, den Praktikumsmarkt zu globalisieren und innerhalb der nächsten Jahre die weltweit führende Praktikumsplattform zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.wacademy.io.

Informationen zu WAcademy

WAcademy Ltd. ist ein EdTech-Unternehmen mit fünf Niederlassungen weltweit, das angehende Webdesigner und KMUs unterstützt. Über das WAcademy-Praktikumsprogramm bietet das Unternehmen Einsteigern in die Welt der Webdesigner Schulungen und praktische Berufserfahrung an. Gleichzeitig bietet es KMUs professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Webdesign und Webpflege.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2057093/WAcademy__Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-webdesign-praktikanten-der-wacademy-haben-erfolgreich-uber-30-000-kostenlose-webseiten-fur-kmus-weltweit-entwickelt-301801070.html

Rückfragen & Kontakt:

Edvardas Pocius,

edvardas @ wacademy.net,

+37061166134