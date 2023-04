Grüne Wien/Malle, Stadler: Faires Anmeldesystem für Summer City Camps gefordert!

Schulform darf bei der Anmeldung keine Rolle spielen

Wien (OTS) - Morgen startet die erste Anmeldephase der Summer City Camps 2023. Das städtische Ferienbetreuungsprogramm ist ein wichtiger Bestandteil der Kinder- und Jugendarbeit in Wien. Die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler, begrüßen die Überarbeitung des bestehenden Anmeldesystems, das in den vergangenen Jahren viele Eltern aufgrund von permanenten Serverausfällen und ausgebuchten Plätzen verzweifeln ließ, grundsätzlich. Doch leider trägt der neue Anmeldemodus nicht zu einer faireren Platzvergabe bei.

„Der neue Anmeldemodus bringt viele Eltern in einen extremen Betreuungsnotstand. Denn auch die meisten Eltern von sogenannten Halbtagsschulen sind berufstätig und ihre Kinder werden während der Schulzeit am Nachmittag im Hort betreut. Stadtrat Wiederkehr ist gefordert, rasch die Erarbeitung und Implementierung eines fairen Anmeldesystems für die Summer City Camps in die Wege zu leiten, um den Druck von den Eltern zu nehmen”, sagen die Grünen Bildungssprecher:innen Julia Malle und Felix Stadler.

Die erste Anmeldephase, die morgen startet, ist nur Kindern von ganztätig geführten Volksschulen vorbehalten. Alle anderen müssen auf etwaige Restplätze hoffen. „Die Teilnahme von Kindern an Summer City Camps, deren Eltern sich keine teure Ferienbetreuung bzw. keine Nachhilfestunden leisten können, wäre im Sinne der Chancengerechtigkeit besonders wichtig und wünschenswert. Dort bekommen die die Kinder neben einem spannenden Freizeitprogramm auch Unterstützung in Schulfächern wie Mathe, Deutsch und Englisch”, so Malle und Stadler.

Private Ferienbetreuungsangebote sind für viele Eltern leider unleistbar. Ein niederschwelliger Zugang all jener Kinder hätte große Auswirkungen auf die Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in der Stadt. „Ein faires Anmeldesystem soll nicht primär vom Kriterium der Schulform abhängen, keine Kinder von städtischen Horten ausschließen und einen gerechten Zugang zur Ferienbetreuung ermöglichen", so Malle und Stadler abschließend.

