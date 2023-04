„Töff -Töff“- Nehammers“ Klima Ignoranz wird in Totalschaden gipfeln

Wien (OTS) - Kritik an des Bundeskanzlers Autogipfel- Inszenierung und seinen davorliegenden öffentlichen Äußerungen übt die Umweltorganisation VIRUS. Sprecher Wolfgang Rehm: „Töff-Töff Nehammers Klima- und Auto-Irrlauf wird nur Verlierer kennen und in einem Totalschaden gipfeln“.

Sein Ausbrechen aus den ohnehin unzureichenden Regierungsvereinbarungen gefährde, dass Österreich nach dreißigjährigem Klima-Rückschritt auch nur die kleinste Bewegung in die richtige Richtung mache und endlich damit beginne überhaupt Treibhausgase zu reduzieren. Andererseits werde eine rückwärtsgewandte Proklamation eines „Autolandes Österreich“ den Strukturwandel im Mobilitätssektor nicht aufhalten, sondern nur die Folgen verschlimmern. „Deutschlands Autoindustrie hat den Weg der weitgehend zusammengebrochenen deutschen Kameraindustrie eingeschlagen und hinkt der Entwicklung hinterher. Österreichs abhängige Zulieferer werden sich umstellen müssen oder mit untergehen“, so Rehm. Im Zweifelsfall sei Anpassen und Umschulen besser als Einbetonieren. „Verbalrabiat gegen Klimaaktivismus, ignorant gegenüber Österreichs klimapolitischen Verfehlungen der Vergangenheit und Gegenwart all das in feiger sinnentleerter Gier nach Wählerstimmen; damit ist weder ein Staat zu machen noch eine nachhaltige Zukunft aufzubauen“, so Rehm abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Rehm, 0699/12419913, wolfgang.rehm @ reflex.at