DPU erneut in kompetitiver Ausschreibung erfolgreich

GFF NÖ wählt DPU-Projekt im Bereich der Grundlagenforschung zur Förderung aus

Krems (OTS) - Die Danube Private University (DPU) Krems ist erneut in einer kompetitiven Ausschreibung erfolgreich. Die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich (GFF NÖ) fördert das DPU-Projekt "Aptamers and Odorant Binding Proteins – Innovative Receptors for Electronic Small Ligand Sensing". Die Gesamtsumme des Projektes liegt bei etwas über 426.000 EUR.

Das DPU-Projett wurde unter 30 Förderungsanträgen ausgewählt. Die Zusammenfassung der Jury-Sitzung wie folgt: "Nach Abschluss der Begutachtung kam die Jury zu dem Ergebnis, dass der eingereichte Projektantrag förderfähig ist. Die wesentlichen Gründe dafür lauten wie folgt: Das Projekt gilt als sehr vielversprechend und sehr innovativ. Die Ziele sowie die Methodik der im Rahmen des Projekts beabsichtigten Forschungsarbeiten einschließlich des Arbeitsprogramms sind gut durchdacht."



Damit ist die DPU als kleine Privatuniversität derzeit in elf international ind national geförderten Projekten vertreten.

