Hände in die Erde!

Glinzendorf/Marchfeld (OTS) - Am 28. und 29. April sowie am 5. und 6. Mai von 9:00 bis 18:30 lädt der ADAMAH BioHof zum Bio-Pflanzenmarkt ein. Für Gartenfans gibt es vielfältige, vorwiegend samenfeste Bio-Jungpflanzen und alles, was das Gärtner:innenherz begehrt. Eingebettet in ein buntes Rahmenprogramm präsentieren kreative Aussteller:innen Produkte für einen nachhaltigen Lebensstil.

Die ADAMAH Bio-Pflanzen

Wer einen Gemüsegarten anlegen oder ein paar Pflänzchen auf dem Balkon oder am Fensterbrett kultivieren möchte, ist beim ADAMAH Pflanzenmarkt genau richtig. Etwa 200 Sorten Bio-Jungpflanzen gibt es hier zu entdecken: klassische Gemüsesorten und ausgefallene Raritäten, aromatische Kräuter sowie eine Vielfalt an Blumen. In diesem Jahr dürfen sich Gartenfans zum Beispiel auf 14 unterschiedliche Chili- und Paprikasorten sowie 25 verschiedene Sorten Paradeiser freuen. Mit dabei ist da auch so manche Rarität wie die lilafarbene Paradeiser Indian Apple oder die Balkonparadeiser Boka, deren Pflanze nur etwas größer als eine Wasserflasche wird. Der japanische Brat-Pfefferoni Shishito ohne Schärfe, die der Physalis ähnliche Erdkirsche, Chinese Pink Celery und viele mehr bringen den grünen Daumen zum Kribbeln. Ein Großteil der Jungpflanzen wird direkt am ADAMAH BioHof gezogen, der Rest kommt von regionalen Bio-Betrieben. Ein Plauscherl mit der Familie Zoubek und dem Team vom ADAMAH BioHof mit den besten Gartentipps gibt’s dazu.

Pflanzen und mehr

Gerhard Zoubek, Gründer des ADAMAH BioHofs, freut sich schon auf erlebnisreiche Tage mit seinen Besucher:innen: „ Mit dem Oldtimer Cabrio fahren wir aufs Feld und zu den Folienhäusern. Gemeinsam schauen wir uns an, wo das ADAMAH Gemüse wächst. Bei einer Führung durch den ADAMAH Kräutergarten mit meiner Frau Sigrid und unseren Kräuterfeen erfährt man Geheimnisse aus dem Reich der Kräuter und Blumen. Unsere befreundeten Bio-Partner:innen verwöhnen unsere Gäste mit frisch zubereiteten Köstlichkeiten. “ Außerdem zeigen Aussteller:innen liebevoll handgemachte Produkte und ökologische Alternativen. Auf die kleinen Gäste wartet ein buntes Programm mit Hüpfburg, Bastelstationen und Abenteuerspielplatz. Zwischendurch sind alle eingeladen, bei kostenlosen Yoga-Einheiten zu entspannen und im schönen Garten die Seele baumeln zu lassen.

Selbst gärtnern am ADAMAH BioHof

Alle Hobbygärtner:innen, denen ein eigenes Fleckchen Erde zum großen Glück fehlt, finden beim ADAMAH BioHof ein neues Zuhause. Zusammen mit den Ackerhelden wurde ein Stück Acker zu Selbsternteparzellen umgestaltet. Die Bepflanzung und Bewässerung übernimmt ein Team vom ADAMAH BioHof und den Ackerhelden. Die Hobbygärtner:innen halten das Unkraut im Zaum, begleiten ihre Pflanzen beim Großwerden und freuen sich über die eigene Ernte. Die Selbsterntegärten werden am Samstag, 29.4. um 12:15 Uhr feierlich eröffnet. In laufenden Workshops während des Tages erfahren Interessierte alles rund um die Selbsternteparzellen und können sich direkt anmelden.

Der ADAMAH BioHof

Der familiengeführte ADAMAH BioHof in Glinzendorf vor den Toren Wiens steht für biologische Vielfalt aus lebendiger Erde und Bio-Produkte mit Biographie. Gelebte Nachhaltigkeit, ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen, ein weit über das BioKistl hinausgehendes Engagement für ökologische und soziale Themen sowie ein enkeltaugliches Wirtschaften und Weiterdenken für nachfolgende Generationen ist den Gründern Sigrid und Gerhard Zoubek seit Anbeginn wichtig. Mittlerweile trägt die nächste Generation Verantwortung in verschiedenen Bereichen des Familienbetriebs und geht den Weg der Eltern auf ihre Weise weiter.

Willkommen beim ADAMAH Pflanzenmarkt Das vollständige Programm und Infos zu allen Aussteller:innen sind online verfügbar. Jetzt entdecken

