Globale Werbemaßnahmen der 6. CIIE zur Teilung der CIIE-Chance mit aller Welt (FOTO)

Shanghai, China (ots) - Die Messefläche für die kommerzielle Unternehmensausstellung hat sich seit der 1. CIIE schrittweise von 270.000 Quadratmetern auf 366.000 Quadratmeter erweitert. Mehr als 100 Länder, Regionen und internationale Organisationen haben an jeder Messe teilgenommen und mit einem absichtlichen kumulierten Umsatz von mehr als 340 Milliarden US-Dollar in den letzten 5 Jahren debütierten insgesamt rund 2.000 repräsentative neue Produkte, neue Technologien und neue Dienstleistungen.

In den letzten fünf Jahren hat CIIE Unternehmen aus aller Welt zur Ausstellung angelockt. Der deutsche Premium-Automobilhersteller Mercedes-Benz zum Beispiel ist seit fünf Jahren in Folge auf CIIE vertreten und demonstriert auf der Messe ständig sein diversifiziertes Produktportfolio und seine Spitzentechnologie, um die Vorliebe der Konsumenten zu gewinnen. Laut Hubertus Troska, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, ist die CIIE eine wertvolle Plattform für die Förderung des internationalen Austauschs und eine Quelle von Entwicklungsmöglichkeiten für Mercedes-Benz, die die die immer bedeutendere und wichtigere Position des chinesischen Marktes bekräftigt.

Als wichtiger Teil der CIIE konzentriert sich das Hongqiao International Economic Forum (Hongqiao-Forum) auf das Kernthema "Globale Offenheit" und die funktionale Positionierung von "internationalen öffentlichen Gütern". Das 5. Hongqiao-Forum diskutierte den Aufbau der Pilotzone zum Freihandel, die Zusammenarbeit zwischen China und Singapur im digitalen Handel und andere Highlights globaler Öffnung sowie Entwicklung und trug mit "Hongqiao-Weisheit" zum Aufbau einer offenen Weltwirtschaft bei.

Die 6. CIIE findet vom 5. bis 10. November 2023 umfassend offline in Shanghai statt. Viele CEOs von Branchenriesen haben bestätigt, dass sie persönlich an der 6. CIIE teilnehmen werden. Bemerkenswerterweise wird die nationale Ausstellung auch in diesem Jahr offline veranstaltet.

Im vergangenen Monat wurden die globalen Werbemaßnahmen der 6. CIIE erfolgreich in Hongkong, Macau, Argentinien, Kolumbien und Panama durchgeführt. Viele Aussteller und Unternehmen haben Ausstellungsverträge zur 6. CIIE vor Ort unterzeichnet, so dass die Kampagne riesige Errungenschaften trug. In der Zukunft wird CIIE auch globale Roadshows in Europa, Südostasien und anderen Standorten der Welt aktiv organisieren, um die Chancen der CIIE mit aller Welt zu teilen.

Die Registrierung für die kommerzielle Unternehmensausstellung der 6. CIIE ist nun in vollem Gange. Bitte reservieren Sie die Ausstellungsfläche der 6. CIIE unter:

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

Rückfragen & Kontakt:

Cui Yan

Tel.: 0086-21-968888

E-Mail: ciie2022 @ ciie.org