Stocker: „Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hält sich streng an die Verfassung“

Die ständigen Angriffe der FPÖ gegen Nationalratspräsidenten Sobotka sind eine leicht durchschaubare Polittaktik

Wien (OTS) - „Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hält sich streng an die Verfassung. Ob der FPÖ oder Christian Hafenecker der Inhalt der Verfassung gefällt oder nicht, tut nichts zur Sache. Das ständige Anpatzen dieses hohen Amtes muss ein Ende finden. Den Schaden dieser durchschaubaren Manöver der Kickl-FPÖ trägt am Ende die Republik. Im Gegensatz zu vielen anderen Oppositionspolitikern hat sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka immer an die Geschäftsordnung gehalten, sei es im Nationalrat oder im U-Ausschuss. Die von der FPÖ getätigten Vorwürfe sind haltlos und dienen ausschließlich der persönlichen Beschädigung aus durchsichtigen Motiven“, stellt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, klar.



„Die haltlosen Vorwürfe gegen den Nationalratspräsidenten werden auch nicht richtig, indem man sie wie ein Mantra ständig wiederholt. Fest steht jedenfalls, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sein Amt weiterhin mit der gebotenen Umsicht im Rahmen der Verfassung ausüben wird und der Würde des Hauses in jeder Amtshandlung entsprechen wird. Auch die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures sollte sich in ihrer Vorsitzführung im U-Ausschuss ein Beispiel an Wolfgang Sobotka nehmen. Denn anders als der Nationalratspräsident hat sich Bures nicht immer an die Geschäftsordnung gehalten, und einmal sogar über Dokumente abstimmen lassen, die den Mandataren gar nicht zur Kenntnis gebracht wurden – so geschehen bei der Befragung von Peter Pilz“, so Stocker abschließend.

