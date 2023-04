Schlemmer Atlas-Awards 2023: Vier Auszeichnungen für Sacher

Sacher beschäftigt die Besten der Besten

Wien/Seefeld-Tirol (OTS) - Auch dieses Jahr wurden wieder im Rahmen der Transgourmet PUR Messe in Salzburg die Schlemmer Atlas Awards 2023 vergeben. Sacher konnte die Jury in den Kategorien Hotelière des Jahres, Schlemmer Atlas Top50 Köche Österreich und Patissière des Jahres überzeugen. Gleich vier Preise gingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens.

„ Die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist unser Credo “, erklärt Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher Unternehmensgruppe, „ Es ist schön, dass ihre exzellenten Leistungen durch die Awards des Schlemmer Atlas honoriert werden. “ Als Zukunfts-Arbeit-Geber unterstützt Sacher seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei auf allen Ebenen, beginnend bei einer im Branchenvergleich deutlich höheren Lehrlingsentschädigung.

Elisabeth Gürtler – Hotelière des Jahres

Seit 2015 leitet Elisabeth Gürtler das Alpin Resort Sacher in Seefeld. In den vergangenen Jahren hat sie das Fünf-Sterne-Superior Resort erweitert, umgebaut und damit wieder einmal ihren Sinn für exklusive Gastlichkeit und höchste Qualitätsstandards bewiesen. Das höchstgelegene Sacher darf sich damit seit heuer zu den „Leading Hotels of the World“ zählen.

Natalie Stebbing – Patissière des Jahres

Dass die Patisserie ihre große Leidenschaft ist, hat Natalie Stebbing bereits im vergangenen Jahr mit ihrem Sieg bei der TV-Show „Das große Backen – Die Profis“ bewiesen. Ihre süßen Kreationen reichen von klassisch bis experimentell und runden jedes Dinner perfekt ab. Für besondere Festtage begeistert sie die Gäste des Hotel Sacher Wien mit atemberaubenden Kunstwerken aus Schokolade und anderen feinen Zutaten.

Anton Pozeg – Schlemmer Atlas TOP50 Köche Österreich

Seit August 2022 kocht Spitzenkoch Anton Pozeg im Hotel Sacher Wien und begeistert die Gäste mit seiner Mischung aus Wiener Klassikern und feinster Gourmetküche. Sein Team im Restaurant Rote Bar wurde heuer zudem von Falstaff mit „Bester Service des Jahres“ ausgezeichnet. Zuvor war Anton Pozeg unter anderem im Schloss Elmau, im Sexy Fish in London und im Restaurant Schwarzreiter im Vier Jahreszeiten Kempinski München tätig.

Kai Küpferle – Schlemmer Atlas TOP50 Köche Österreich

Der aufstrebende Chefkoch des Sacher Alpin Resort Seefeld – Tirol überzeugt seit Oktober 2022 die feinen Gaumen der Gäste. Für ihn ist es die Kombination aus regionalen Produkten, traditioneller Küche und innovativen Ideen, die seine Arbeit als Küchenchef im Haubenrestaurant „Der Max“ so spannend macht.

