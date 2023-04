TERMINAVISO 27.4.: Kulturfundraising-Awards 2023 werden in Wien vergeben

Wien (OTS) - Viele Kulturinstitutionen sind in puncto Auslastung und Selbstfinanzierung noch weit entfernt vom Niveau vor der Pandemie und der Teuerungswelle. Umso größer ist der Bedarf, wenn es um private Kulturförderung geht. Am 27.4. holt der Fundraising Verband Austria in Kooperation mit dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und mit Unterstützung der Österreichischen Lotterien die besten Kampagnen rund um Spenden und Sponsoring für Kunst & Kultur vor den Vorhang und vergibt die Kulturfundraising-Awards 2023.



Im Vorjahr wurden die Kulturfundraising-Awards erstmals ausgelobt. Die Preise in drei Kategorien gingen dabei an die Votiv-Kino GmbH gemeinsam mit dem Café Liebling, an das ImPulsTanz Festival und an die oberösterreichische OTTO Kulturgenossenschaft. Am 27. April 2023 prämiert der Fundraising Verband Austria zum zweiten Mal die erfolgreichsten und innovativsten kulturellen Spendenprojekte Österreichs. Die Abendgala findet ab 18.30 Uhr in der Diplomatischen Akademie Wien statt und stellt den Abschluss der heurigen Fachtagung für Kulturfundraising und -sponsoring dar. Dabei werden namhafte Expert*innen Einblick in ihre Erfolgsstrategien geben und der heimischen Kulturszene Ansätze liefern, um das schlummernde Spendenpotential (60 Mio. Euro) für Kultur zu entfesseln. Weitere Informationen.

Pressetermin Verleihung der Kulturfundraising-Awards 2023:

Zeit: DO, 27. April 2023, ab 18.30 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie Wien, Favoritenstraße 15A, 1040 Wien

Der Fundraising Verband Austria freut sich auf Ihr Kommen! Gerne koordinieren wir für Sie Interviewpartner, Fotomaterial und Hintergrundinfos. Es wird um Anmeldung unter presse @ fundraising.at gebeten.

