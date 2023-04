KURIER: Getöteter Wachsoldat - Schießgutachten spricht für Notwehr-Situation

Sachverständigen-Expertise liegt vor, Version des Vizeleutnants wird bestätigt

Wien (OTS) - Drei Monate nach der Tragödie in der Jagdkommandokaserne in Wiener Neustadt liegt die Sachverständigen-Expertise des Bundeskriminalamtes vor. Am Dreikönigstag wurde ein 20-jähriger Wachsoldat durch einen Lungendurchschuss getötet.

Das Gutachten bestätigt nun die Version des Vizeleutnants (54), der den tödlichen Schuss abgegeben hat: Der 20-jährige Rekrut soll im Zuge eines heftigen Streits den einschreitenden Offizier vom Tag (OvT) mit dem Gewehrlauf niedergeschlagen und das Sturmgewehr 77 auf ihn gerichtet haben. Der Vizeleutnant sagte aus, dass er verletzt am Boden liegend einen Schuss „in Notwehr“ auf den über ihn gebeugten Rekruten abgab.

Dies deckt sich mit dem Schießgutachten sowie mit dem Obduktionsergebnis des sachverständigen Gerichtsmediziners Wolfgang Denk, die der KURIER einsehen konnte.

Laut Staatsanwaltschaft werden derzeit alle Ergebnisse noch inhaltlich geprüft. Erst danach werde entschieden, ob noch eine Tatrekonstruktion in der Kaserne nötig ist.

Rückfragen & Kontakt:

Kurier Redaktionsges.m.b.H. & Co KG

chefredaktion @ kurier.at

kurier.at