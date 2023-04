SPÖ-Deutsch: Immer mehr Unterstützung für Rendi-Wagners Vorstoß für eine Kindergrundsicherung

SPÖ-Chefin will Kindergrundsicherung, Recht auf einen Bildungsplatz und täglich warmes Essen für alle Kinder

Wien (OTS/SK) - Der Vorstoß von SPÖ-Parteivorsitzender, Klubobfrau Dr. in Pamela Rendi-Wagner für eine österreichweite Kindergrundsicherung bekommt immer breitere Unterstützung. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist erfreut über die Unterstützung seitens des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil. „Mehr als jedes fünfte Kind war im Jahr 2021 von Armut und Ausgrenzung bedroht. Diese Kinder erleiden massive gesundheitliche und soziale Nachteile. Das ist eine Schande für ein reiches Land wie Österreich. Es ist unsere Verantwortung, hier gegenzusteuern und allen Kindern gerechte Chancen zu ermöglichen. Jedes Kind hat ein Recht auf ein gutes Leben“, so Deutsch am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ***

Die türkis-grüne Regierung habe sich den Kampf gegen Kinderarmut zwar ins Programm geschrieben, doch unternommen hat sie nichts – und die Kinderarmut wächst sogar. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat bereits 2019 vorgeschlagen, eine Kindergrundsicherung einzuführen, bei der jedes Kind einen Grundbetrag, den es zum Leben braucht, erhält. Diese Forderung hat Rendi-Wagner erst vor wenigen Tagen aufgrund der massiven Teuerung in Österreich bekräftigt, um Druck auf die Regierung zu machen, die Kinderarmut in Österreich zu beseitigen. Neben der Kindergrundsicherung sollen alle Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Bildungsplatz bekommen, um später Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zu haben. Und drittens soll jedes Kind ein gesundes, warmes Essen am Tag bekommen. „Das ist soziale Politik für Österreich, für die Pamela Rendi-Wagner steht“, so Deutsch. (Schluss) bj/ls

