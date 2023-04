Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom „Babykonzert“ in St. Pölten bis zum „Lazy Sunday“ in Wolkersdorf

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 19. April, bringt der Theaterkomponist Matthias Jakisic alias Jig ab 20 Uhr mit seinem Streichquartett-Projekt Fragmente Musik zwischen Klassik und Elektronik ins Cinema Paradiso St. Pölten. Bereits ab 9.30 Uhr können zuvor Eltern mit Babys bei einem „Babykonzert“ das Ensemble Freymut genießen. Im Cinema Paradiso Baden wiederum gestalten Oskar Haag und Sophia Blenda am Donnerstag, 20. April, ab 20 Uhr ein Doppel-Konzert zwischen Indie, Folk und Pop. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk spielen The Bad Teachers am Donnerstag, 20. April, ab 20 Uhr Funk und Soul. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

„Markus Geiselhart plays The Viennese Song Book" heißt das nächste Jazz Café Project am Donnerstag, 20. April, ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden. Zu hören sind dabei Wienerlieder von Karl Hodina, Gerhard Bronner, Alexander Steinbecher u. a. ebenso wie Lieder von Komponisten wie Franz Lehár, Franz Schubert, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Mit einer „Hommage à Johann Sebastian Bach“ startet am Freitag, 21. April, das diesjährige Festival „Alte Musik in der Kartause Mauerbach“. Unter dem Motto „Italia mia – primavera“ sind dabei ab 18 Uhr im Refektorium Francesco Galligioni am Violoncello und Johannes M. Bogner am Cembalo bzw. Clavichord zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

„On the Rocks“ heißt das Programm von Tini Kainrath und dem Wiener Cross-over-Chor KammertOn, bei dem am Freitag, 21. April, ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf Hits wie „I Was Made for Loving You, Baby“, „Smells Like Teen Spirit“, „Proud Mary“ etc. in neuem Gewand präsentiert werden. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Ebenfalls am Freitag, 21. April, treten ab 19.30 Uhr Die Träumer im Rahmen von „Kultur im Kotter“ im ehemaligen Kotter von Groß-Enzersdorf mit „Danzer Jetzt!" auf. Nähere Informationen und Karten unter e-mail kultur-im-kotter @ gmx.at und www.kultur-im-kotter.at.

Mit musikalischen Highlights aus vier Jahrzehnten wird Erwin Steinhauer im Rahmen der „Ybbsiade“ am Freitag, 21. April, „Alles Gute“ zum runden Geburtstag gewünscht. Gratulanten sind „Seine Lieben“ Georg Graf, Arnulf Lindner, Joe Pinkl und Peter Rosmanith. Beginn in der Stadthalle Ybbs ist um 19.30 Uhr; Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau unter 07412/52612 und www.ybbsiade.at.

Austropop von Georg Danzer bis Seiler & Speer covert das Drei Groschen Projekt - Fritz Zibuschka, Bianca Kosch, Manfred Pernold und Peter Summer – am Freitag, 21. April, ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Edvard Griegs „Peer Gynt“-Suite Nr. 1 op. 46, Anders Koppels Concerto Nr. 1 für Marimba und Orchester sowie die Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39 von Jean Sibelius bringt das Tonkünstler Orchester Niederösterreich unter Martijn Dendievel (Marimba: Joachim Murnig) am Freitag, 21. April, im Congress Casino Baden zur Aufführung. Am Dienstag, 21. April, spielt hier dann die Beethoven Philharmonie unter Thomas Rösner erstmals in Österreich die von Richard Dünser vollendete Symphonie in E-Dur von Franz Schubert. Neben „Schuberts anderer Unvollendeter“ stehen dabei auch Robert Schumanns Violinkonzert in d-moll mit Benjamin Schmid sowie Ludwig van Beethovens „Leonoren“-Ouvertüre Nr. 3 auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at. Nähere Informationen unter www.tonkuenstler.at bzw. www.beethovenphilharmonie.at.

Am Samstag, 22. April, wiederholen die Tonkünstler unter Martijn Dendievel ab 19.30 Uhr ihr Konzert mit Edvard Griegs „Peer Gynt“-Suite Nr. 1 op. 46, Anders Koppels Concerto Nr. 1 für Marimba (Joachim Murnig) und Orchester sowie der Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39 von Jean Sibelius in den Kasematten von Wiener Neustadt. Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at; nähere Informationen unter www.tonkuenstler.at.

Mit den „Morceaux de Fantaisie“ op. 3, den „Corelli-Variationen“ op. 42, den „Etudes tableaux und moments musicaux“ und der Sonate Nr. 2 op. 36 feiern die Pianisten Alexei Kornienko und Julian Schlosser am Samstag, 22. April, ab 19 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz „Ein Fest für Rachmaninow zum 150. Geburtstag“. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

„Purer klanglicher Zauber“ mit den Klarinettenquintetten in A-Dur KV 581 von Wolfgang Amadeus Mozart und in h-moll op. 115 von Johannes Brahms erwartet das Publikum am Samstag, 22. April, ab 18 Uhr im Festsaal von Schloss Walpersdorf; es spielen Matthias Schorn (Klarinette), Ben Morrison (Violine), Adela Frasineanu (Violine), Gerhard Marschner (Viola) und Julia Hagen (Violoncello). Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets @ schlosskonzerte-walpersdorf.at und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Ebenfalls am Samstag, 22. April, gibt Kinderliedermacher Bernhard Fibich ab 16 Uhr im VAZ St. Pölten ein Mitmachkonzert mit Liedern aus seinen Alben „Gschamster Diener" und „Muff, der kleine Teddybär". Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Im Rahmen der „The Magic of ABBA“-Tournee macht die Show „Mamma mia, what a Show!“ am Samstag, 22. April, Station im Stadtsaal Mistelbach. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen beim Bürgerservice Mistelbach unter 02572/2515-2130, e-mail buergerservice @ mistelbach.at und www.mistelbach.at; Karten u. a. unter www.oeticket.com.

Am Samstag, 22. April, gibt auch die Stadtkapelle Traiskirchen ab 19 Uhr im Stadtsaal Traiskirchen ein „Disney-Frühlingskonzert“, das ganz im Zeichen der Trickfilm-Figuren und ihrer Filmmusik steht. Eintritt:

freie Spende; nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 05/0355-309 und e-mail office @ traiskirchen.gv.at.

„Weiße Lieder“ nennt sich ein Liederzyklus vertonter Gedichte von Georg Trakl für Gesang, Klavier und Schlagwerk, mit dem der Jazzpianist und Komponist Stefan Wachauer und sein Ensemble am Samstag, 22. April, ins Musium Reinsberg kommen; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 07487/23512, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

In der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn ist am Samstag, 22. April, die in Vorarlberg geborene und in Linz lebende Musikerin Nnella mit ihrer Band (Jakob Gschwandtner, Alexander Matheis und Valentin Goidinger) zu hören. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 02952/20248 oder 0699/11533556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

Im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt steht am Samstag, 22. April, ab 15 Uhr ein Familienkonzert für Kinder zwischen vier und zehn Jahren auf dem Programm: Unter dem Titel „MaXi und das Tonmobil:

Aufräumen leicht gemacht“ begibt sich dabei ein Tonkünstler-Trio auf die Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven. Nähere Informationen unter 02622/373951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at; Karten unter www.webshop-wn.at.

Für Kinder ab drei Jahren wiederum gedacht ist ein Bilderbuchkino mit Livemusik am Samstag, 22. April, ab 16 Uhr im Folk-Club Waidhofen an der Thaya, die Musik steuert Multiinstrumentalist Marc Bruckner bei. Nähere Informationen und Karten beim Folk-Club Waidhofen an der Thaya unter 0664/3733150 und www.folkclub.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten steht am Samstag, 22. April, ab 19.30 Uhr das von Süditalien inspirierte Gitarrenkonzert „Manduria“ von Mario Berger auf dem Programm. Am Sonntag, 23. April, ab 14.30 Uhr sowie am Montag, 24. April, ab 8.30 und 10 Uhr bietet dann das Gedankenreiseorchester Kindern ab sechs Jahren unter dem Motto „Das Gedankenreiseorchester packt aus“ ein Impro-Mitmachkonzert zwischen Jazz, Weltmusik, Pop und Klassik. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

In der Stadtpfarrkirche von Bruck an der Leitha bringt der Brucker Kirchenchor am Samstag, 22. April, ab 17 Uhr in einem Kirchenchorkonzert Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Giovanni Batista Candotti und Johann Sebastian Bach zu Gehör. Ab 19 Uhr folgt am Samstag, 22. April, in der Stadthalle Bruck an der Leitha das alljährliche Frühlingskonzert der Brucker Blasmusik; Eintritt: freie Spende. Zudem bringt der Chor Cantus Carnuntum unter Dirigent Antonio Losa am Sonntag, 23. April, ab 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche von Bruck an der Leitha Franz Schuberts Messe Nr. 2 in G-Dur zur Aufführung. Nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Am Sonntag, 23. April, beleuchtet Alexander Rössler im Rahmen des zweiten Gesprächskonzerts „Beethoven - Vom Innenleben der Musik“ ab 11 Uhr im Haus der Kunst in Baden dessen Sonate As-Dur op. 110. Am Dienstag, 25. April, folgt hier ab 19 Uhr das Frühlingskonzert „Wiener Klassik und Wiener Lieder“ mit dem Tenor Christian Stefanitsch und der Pianistin Margit Fussi, die Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Strauss, Doemnico Scarlatti, Carl Michael Ziehrer u. a. hören lassen. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Johann Sebastian Bachs „Osteroratorium“, die Suite zum Ballett „Pulcinella“ von Igor Strawinsky und Wolfgang Amadeus Mozarts „Regina coeli“ umfasst das Osterkonzert am Sonntag, 23. April, im Dom zu St. Pölten. Ab 18 Uhr musizieren dabei die Domkantorei, die Solisten Katharina Wegschneider, Ulrike Malotta, Jan Petryka und Maximilian Schnabel gemeinsam mit dem Domorchester unter der Leitung von Domkapellmeister Valentin Kunert. Nähere Informationen und Karten unter e-mail office @ dommusik.com und www.dommusik.com.

Schließlich wird auf Schloss Wolkersdorf am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr zu einem „Lazy Sunday“ geladen, bei dem das Trio Alpine Dweller (Matthias Schinnerl, Joana Karácsonyi und Tomas Novak) Indie-Pop, Folk und Kammermusik serviert. Nähere Informationen und Karten beim „forumschlosswolkersdorf“ unter 0664/3312372, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.at.

