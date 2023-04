Austria For Life: 2. Benefizshow im Schloss Schönbrunn

Einladung zur Pressekonferenz, 21.4.2023, 10:00 Uhr

Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, genau hinzusehen wo Hilfe benötigt wird. Das große Engagement vieler Menschen rund um die Benefizshow zeigt, dass gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt eine Gesellschaft stärken und in Krisenzeiten vorantreiben können Amir Sirdjani, Artist Management bei LIFE+

Benefizshow zugunsten von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

Pandemie, Klimakrise und Krieg mitten in Europa: Jugendliche und junge Erwachsene treffen die multiplen Krisen besonders hart. Die Einnahmen der Benefizshow werden heuer an Hilfsprojekte der Initiative ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH gespendet, die Kinder, Jugendliche und deren Familien zur Existenzsicherung, Lern- und Bildungsförderung und für psychosoziale Beratung unterstützen.

Über 150 Künstler:innen, darunter Anna Netrebko, Yasmo, Ina Regen und WANDA, werden an der zweiten AUSTRIA FOR LIFE-Benefizshow am 29. April vor dem Schloss Schönbrunn mitwirken. Geboten wird eine historische Show in kreativer Inszenierung mit Live-Übertragung auf ORF 1.

Der Ticketverkauf findet über OETICKET statt, Ticketpreise liegen zwischen EUR 29,-- und EUR 100,--

PROGRAMM PRESSEKONFERENZ:

Präsentation von Idee, Szenerie, Hintergrund und Notwendigkeit der Benefizshow. Enthüllung der Replik der Krönungskutsche von Joseph II, Aufbau der Pionierbrücke durch das österreichische Bundesheer. Im Rahmen der Pressekonferenz werden auch weitere namhafte Künstler:innen, die an der Benefizshow teilnehmen, bekannt gegeben.



WANN: 21.04.2023

BEGINN AKKREDITIERUNG: 9:30 UHR

START: 10:00 UHR

TREFFPUNKT: HAUPTTOR EHRENHOF SCHLOSS SCHÖNBRUNN

Bei Schlechtwetter Weissgoldzimmer

MODERATION:

Silvia Schneider & Christoph Feurstein

PRESSEPODIUM:

Gery Keszler (Initiatior Austria For Life)

Peter Kaiser (Vertreter Österreich hilft Österreich)

Florian Illich (ORF)

Dr. Max Dobretsberger (Veterinär)

Marcus Grausam (CEO A1 Österreich)

Dr. Monica Kurzel-Runtscheiner (Direktorin der Kaiserlichen Wagenburg Wien)

Anmeldung: austria4life @ heroes-heroines.com



