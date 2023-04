Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren Vizekanzler a.D. Hannes Androsch zum 85. Geburtstag

Rendi-Wagner würdigt „großen Politiker und Reformer“ – Deutsch: „Größte Anerkennung für bildungspolitisches Engagement“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren dem „großen Politiker und Reformer“ Vizekanzler und Finanzminister a.D. Dr. Hannes Androsch herzlich zu seinem 85. Geburtstag, den er heute feiert. „Hannes Androsch hat die SPÖ in vielfältiger Weise geprägt. Er hat als Bruno Kreiskys Finanzminister ein sozialreformerisches und wirtschaftspolitisches Großprogramm umgesetzt und maßgeblich dazu beigetragen, Österreich zu einem modernen Industriestaat zu machen“, so Rendi-Wagner. ****

Der ehemalige Vizekanzler und Finanzminister war von frühester Jugend an immer politisch aktiv und habe in seinen unterschiedlichsten Funktionen Sachkompetenz, Durchsetzungskraft und Weitblick unter Beweis gestellt. „Gerechtigkeit, sozialer Ausgleich und Zusammenhalt waren und sind für Hannes Androsch Grundwerte von unersetzlicher Bedeutung, dazu gehört insbesondere die Gerechtigkeit in der Bildung“, so Deutsch, der Androsch seine größte Anerkennung für dessen Engagement in Bildungsfragen ausspricht. Das von Androsch initiierte Bildungsvolksbegehren stellte unter anderem die Chancengerechtigkeit für alle Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen sowie den Ausbau der Ganztagsschulen ins Zentrum. „Das sind große Bildungsthemen, für die wir Sozialdemokrat*innen vehement kämpfen“, so Rendi-Wagner.

„Wir danken Hannes Androsch für seinen langjährigen Einsatz für die sozialdemokratische Bewegung und die Menschen in unserem Land und wünschen ihm alles Gute und beste Gesundheit“, so Rendi-Wagner und Deutsch. (Schluss) bj/ls

