SPÖ-Matznetter: Höhere Inflation in Österreich als in EU ist hausgemacht!

ÖVP und Grüne senken keine Preise und gefährden so Kaufkraft und Wettbewerb in Österreich – Mietpreise vom VPI entkoppeln!

Wien (OTS/SK) - „Laut IHS-Schnellschätzung für den März lag die Teuerung in Österreich bei 9,1 Prozent während sie in Deutschland bei 7,4 und in der Eurozone bei 6,9 Prozent lag. Dies zeigt, wie kläglich ÖVP und Grüne im Kampf gegen die Inflation gescheitert sind. Die Teuerung in Österreich ist zum guten Teil hausgemacht, weil die Regierung keinerlei Maßnahmen umgesetzt, um Preise zu senken und damit die Inflation nachhaltig zu dämpfen“, sagt SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. ****

Die Leidtragenden dieses Regierungsversagens seien, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher weiter, die Menschen in Österreich sowie die österreichische Wirtschaft, zumal sich der große Inflations-Unterschied zwischen Eurozone und Österreich negativ auf Kaufkraft und Wettbewerb auswirken wird. „Die hohe Inflation in Österreich und der damit einhergehende sinkende Konsum wird von Experten bereits als ‚Warnsignal‘ gewertet, doch die Regierung schaut weiterhin untätig zu“, kritisiert Matznetter.

Ein großer Preistreiber sind unter anderem die hohen Mieten in Österreich. „Auch hier haben ÖVP und Grüne keine Preisregulierung in Form eines Mietpreisdeckels gemacht. Die Mieten bzw. Mieterhöhungen sind außerdem weiterhin an den Verbraucherpreisindex (VPI) gekoppelt. Das führt zu eklatanten Mieterhöhungen, die sich viele Mieter*innen nicht mehr leisten können. Es ist höchst an der Zeit, dass sich die Mietpreisanpassungen nicht mehr am VPI orientieren, wie im übrigen Fiskalratschef Badelt heute im Ö1-Morgenjournal erneut gefordert hatte“, bekräftigt auch der SPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Österreich ist das Land mit der höchsten Teuerung in Westeuropa. Dass Scheitern von ÖVP und Grünen wird quer durch alle Wirtschaftsprognosen bestätigt. Was sich Österreich also längst nicht mehr leisten kann, ist diese Bundesregierung“, so Matznetter abschließend. (Schluss) sr/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at