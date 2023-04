Vienna City Marathon 2023 live im ORF

Am 23. April ab 8.30 Uhr in ORF 1, Zielankunft der Hobby-Läuferinnen und -Läufer ab 12.40 Uhr live in OSP

Wien (OTS) - Ausdauer ist wieder gefragt, für die Läuferinnen und Läufer ebenso wie für das TV-Publikum: Der Vienna City Marathon 2023 geht am Sonntag, dem 23. April, über die Laufbühne. Das Rennen ist ab 8.30 Uhr live in ORF 1 zu sehen. ORF SPORT + überträgt am 20. und 21. April jeweils um 10.00 Uhr die Pressekonferenzen zum Vienna City Marathon live, bei denen internationale und österreichische Elite-Läuferinnen und -Läufer vorgestellt werden. Das ORF-Landesstudio Wien, sport.ORF.at und der TELETEXT machen den VCM einmal mehr zum multimedialen Großereignis. Die Ö3-Verkehrsredaktion liefert den genauen Überblick über die Straßensperren und die Situation auf den Ausweichstrecken.

Bereits ab 8.30 Uhr meldet sich in ORF 1 das ORF-Team rund um Moderator Oliver Polzer vom Start und Zielbereich vor dem Burgtheater. Nach der Live-Übertragung von 8.55 bis 12.40 Uhr (Kommentator ist Dietmar Wolff, Kokommentator der zweifache Olympia-Marathon-Starter Michael Buchleitner) zeigt ORF 1 um 12.40 Uhr die Highlights des „Inclusion Runs“ vom 22. April. OSP präsentiert ab 12.40 Uhr live die Zielankünfte der Hobby-Läuferinnen und -Läufer und wiederholt die VCM-Übertragung am 25. April um 21.00 Uhr.

Johannes Hahn und Martin Lang sind als Motorradreporter unterwegs, um unmittelbare Eindrücke von der Strecke, dem Spitzenfeld, den besten Österreicherinnen und Österreichern etc. zu schildern. Ein ausgeklügeltes Funktechniksystem zoomt die Zuschauerinnen und Zuschauer mitten hinein ins Geschehen: Insgesamt 17 Kameras (Regie Werner Mitterer, verantwortlicher Redakteur Hans Hengst) halten jedes Detail des Rennens in High Definition fest. Erstmals wird im Start-und Zielbereich eine Drohnen-Kamera zur Anwendung kommen.

Das Elitefeld für den Marathon ist in der finalen Vorbereitungsphase noch größer, stärker und vielfältiger geworden. Mit dem Äthiopier Abdi Fufa (Bestzeit 2:05:57 Stunden) und dem Kenianer Bethwel Yegon (2:06:14) sind zwei Sieganwärter neu im Rennen. Fufa hat seine Bestzeit 2021 beim Elitemarathon in Siena erzielt und war im Vorjahr Zehnter beim Vienna City Marathon. Yegon holte den hervorragenden zweiten Platz beim BMW Berlin Marathon 2021. Samwel Mailu mit Bestzeit 2:07:19 von seinem Marathondebüt in Frankfurt 2022 muss man für einen Spitzenplatz genauso auf der Rechnung haben wie den Debütanten Elvis Cheboi mit der Halbmarathonbestzeit 59:15 Minuten. Die VCM-Topathletenliste wird vom Norweger Sondre Moen mit 2:05:48 angeführt. Moen will nach einer schwierigeren Phase ein solides Comeback schaffen und eine Zeit unter 2:10 erreichen.

Der VCM im ORF-Landesstudio Wien

„Wien heute“ wird im Vorfeld von den Vorbereitungen und dem Aufbau des Vienna City Marathons berichten. Das Nachrichtenmagazin zeigt um 19.00 Uhr in ORF 2 W Hintergrundberichte, Analysen und eine umfassende Berichterstattung des sportlichen Großereignisses. Am Samstag, dem 22. April, wird sich „Wien heute“ live vom neuen Fünf-km-Publikumslauf melden, und am Sonntag, dem 23. April, wird wie jedes Jahr eine Reportage über den größten Laufevent der Stadt gesendet.

Radio Wien bietet Reportagen von Läuferinnen und Läufern sowie mitfiebernden Zuschauerinnen und Zuschauern. Weiters informiert Radio Wien am Sonntag sowohl in der Verkehrs- als auch in der Wetterinformation umfassend: Die Marathonstrecke führt quer durch Wien. Viele Straßen und Brücken werden ab den Morgenstunden gesperrt, Straßenbahn- und Autobuslinien müssen kurzgeführt oder umgeleitet werden. Radio Wien liefert zuverlässig die aktuellsten Verkehrsinformationen und die besten Ausweichtipps. Alle Bilder vom Marathon sind auf wien.ORF.at zu sehen. Neu ist dieses Jahr, dass anlässlich des 40. Vienna City Marathons am Vortag die beliebte Radio-Wien-Sendung „Die 2 um 2“ mit Robert Steiner und Rolf Rüdiger von 14.00 bis 15.00 Uhr live von der Bühne am Wiener Rathausplatz gesendet wird. Von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr gibt es auf der Bühne am Wiener Rathausplatz Radio-Wien-Hits mit DJ Alex List.

Umfassende Berichterstattung auf sport.ORF.at, auf der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Österreichs Laufsport-Ereignis Nummer eins wird auf sport.ORF.at (inkl. Video-Newsroom) und in der ORF-TVthek mit einem umfangreichen Schwerpunkt begleitet: Live-Streams und Videos-on-Demand des Rennens, Vorberichte, Analysen und Tabellen informieren detailliert über das Geschehen. Der ORF TELETEXT berichtet ab Seite 200 ebenfalls aktuell und umfassend über den Vienna City Marathon.

„Vienna 5K“ für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums wird im Rahmen des Vienna City Marathons am Samstag, dem 22. April, um 18.15 Uhr ein Fünf-Kilometer-Lauf für den guten Zweck angeboten. Beim Bewerb „Vienna 5K“ rund um die Wiener Ringstraße, der offen für alle ist, die fünf Kilometer in einer Stunde zurücklegen können, wird die Hilfsinitiative ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH mit einem Beitrag von fünf Euro pro erwachsenem Teilnehmer bzw. erwachsener Teilnehmerin unterstützt. Ob Beginner/in oder Profi, im Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen – alle Generationen und Ambitionen sind willkommen.

ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH ist eine gemeinsame Initiative von Österreichs führenden Hilfsorganisationen in Kooperation mit dem ORF. Unter dem Leitthema „Multiple Krisen: Gemeinsam Kinder, Jugendliche und ihre Familien unterstützen“ haben alle Hilfsorganisationen im Zuge der aktuellen Kampagne von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH Hilfsprojekte für Betroffene gestartet. Darunter beispielsweise die Caritas Lerncafés, der Mama-Baby-Sozialraum der Diakonie in Wien oder die anonyme und kostenlose Beratungshotline des Hilfswerks für Eltern und Erziehende.

