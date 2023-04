2./20. Bezirk: Einladung zum „Q202 Rundgang 2023“

„Wanderkarten“ für 22.4. und 23.4.: www.q202.at, Info: 0650/212 79 20

Wien (OTS) - Zu spannenden „Begegnungen mit der Kunstwelt“ laden der als „Multi-Künstler“ tätige Hans Heisz, die Plattform „Q202 Freie Kunst und Kulturinitiative“ und die Vereinigung „melt-art kulturelle Verschmelzung“ ein: Beim 19. „Q202-Atelier-Rundgang“ am Samstag, 22. April, und am Sonntag, 23. April, sind zirka 30 Stationen im 2. und 20. Bezirk sowie an „Satelliten“-Standorten jeweils von 14.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Kunstschaffende in verschiedensten Sparten, darunter Maler, Bildhauer plus Fotografen, ermöglichen dem Publikum eine Besichtigung ihrer Arbeitsplätze und freuen sich auf Gespräche. Bisweilen erwarten die Besucher*innen ergänzende Darbietungen, zum Beispiel Rezitationen und eine „Performance“. Überall ist der Eintritt frei. Rote Ballons markieren sämtliche Begegnungsstätten. Dort liegen detaillierte „Wanderkarten“ auf, die auch im Internet zu finden sind: www.q202.at.

Erteilung von Auskünften per E-Mail: hans.heisz@drei.at

Organisator Hans Heisz hat die Taborstraße im 2. Bezirk zu einem „Lebendigen Kunstwerk“ erklärt. An 8 Stellen sehen die Flaneure künstlerische Arbeiten. 2 Tipps aus der „Wanderkarte“: Im Foto-Atelier von Johannes Sawerthal (2., Negerlegasse 1) spielt am Samstag, 22. April, ab 18.00 Uhr, die „John Lee Harper Band“. In einem Schauraum von Ona B., Andreas Geis und Hubert Hasler (2., Volkertstraße 17) dreht sich alles um das Thema „Blüten“ und am Samstag, 22. April, geht dort um 19.00 Uhr die Präsentation „Texte und Drums“ (Alfred Horak und Hans Heisz) los. Auskünfte zu den vielfältigen Kultur-Aktivitäten: Telefon 0650/212 79 20. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: hans.heisz@drei.at.

