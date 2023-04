Eurovision Song Contest 2023: Streetwear meets Lack und Jeans – Die Outfits von TEYA & SALENA für die große ESC-Bühne

Österreichs ESC-Duo begeisterte auf der Promotour in Madrid, Amsterdam und London die Fans

Wien (OTS) - Rot, Weiß und Schwarz – das sind TEYA & SALENAs klassische Farben. Diese hat das österreichische Duo auch beim Eurovision Song Contest 2023 für die große ESC-Bühne in Liverpool ausgewählt. Die Bühnen-Outfits sind im Streetwear-Style und spiegeln außerdem die individuellen Stilrichtungen von TEYA & SALENA wider. Die Vorbereitungen auf die große ESC-Bühne laufen nicht nur in Sachen Outfit auf Hochtouren: TEYA & SALENA waren auf Promotour und performten ihren Song „Who The Hell Is Edgar?“ bei den ESC-Pre-Events in Madrid, Amsterdam und London erstmals live vor Publikum – die Fans waren begeistert!

Streetwear in Rot, Weiß und Schwarz für die ESC-Bühne

TEYA & SALENA tragen beide weiten Jacken und Hosen aus einem Lack-Material – TEYA in schwarz gehalten und SALENA in weiß. Sehr markante rote Tops und Handschuhe runden ihren Style ab und sorgen für einen auffälligen Farbklecks. Die Handschuhe sind im Kontrast zu den Jacken und Hosen aus einem Jeans-Material gefertigt. Die beiden Outfits sind in Zusammenarbeit von Designer Johann Erhardt von „Haderlump Atelier Berlin“ und dem Berliner Creative Director und Stylisten Maximilian D'Antonio entstanden. „Die Outfits spiegeln unsere Persönlichkeiten wider und passen dennoch zueinander. Unsere klassischen Farben werden auch auf der großen Bühne zu sehen sein. Eine große Überraschung ist es somit nicht, außer vielleicht für all jene, die erwartet haben, dass wir in Sekretärinnen-Outfits und Schnauzer auftreten“, scherzt TEYA. „Wir fühlen uns unheimlich wohl und sind schon sehr gespannt, wie wir die Outfits in Szene setzen werden. Das Team hinter dem Design hat unsere Vision komplett verstanden und umgesetzt – auch so, dass wir unsere Individualität nicht verloren haben. Wir lieben es“, so SALENA.

TEYA & SALENA auf ESC-Promotour in Madrid, Amsterdam und London

Den Auftakt ihrer Promotour haben TEYA & SALENA bei der „PrePartyES 2023“ am 8. April in Madrid gemeistert. Am Samstag, dem 15. April, ging es für die beiden weiter zu „Eurovision in Concert“ in Amsterdam, dem größten internationalen ESC-Pre-Event. Dort begeisterten sie rund 5.000 Fans in der AFAS-LIVE-Arena mit ihrem Song „Who The Hell Is Edgar?“. Außerdem performten Künstler/innen aus 28 weiteren Nationen – darunter Schweden, Finnland, Deutschland, Australien, Slowenien, Belgien, Malta, die Schweiz und die Niederlande. Zum Abschluss traten sie am Sonntag, dem 16. April, bei der „London Eurovision Party“ vor 2.000 Song-Contest-Fans auf und zeigten sich begeistert von den Live-Erfahrungen, die sie sammeln konnten: „Wir sind unglaublich hyped, das Publikum war der Wahnsinn und wir hatten mega viel Spaß auf der Bühne! Und jetzt ist die Vorfreude auf Liverpool umso größer, wir können es kaum erwarten!“, zeigt sich TEYA begeistert. „Ich wünschte, es wäre noch nicht zu Ende mit den Pre-Partys, das waren unglaubliche Erfahrungen. Wir bereiten uns jetzt seelisch und körperlich auf den Song Contest in Liverpool vor, um dann noch tausend Prozent mehr zu geben. Let’s go!“, freut sich SALENA.

Fotos von TEYA & SALENA in ihren ESC-Auftrittsoutfits und bei den Pre-Events sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Der Eurovision Song Contest live in ORF 1

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne: Das erste Semifinale steht am Dienstag, dem 9. Mai, das zweite Semifinale – mit Österreichs Vertreterinnen TEYA & SALENA mit Startnummer 13 – am Donnerstag, dem 11. Mai, und das Finale am Samstag, dem 13. Mai, live aus Liverpool jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Die beiden Semifinal-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am Finalabend führt Barbara Schöneberger durch die beiden ORF/ARD/SRF-Rahmensendungen „ESC – Der Countdown“ (20.15 Uhr) und „ESC – Die Aftershow“ (0.45 Uhr) live aus dem Tate Museum in Liverpool.

