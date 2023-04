Mit dem Freizeitjournal der RegionalMedien Niederösterreich aktiv durch das Jahr 2023

Ausflugstipps für Familien, Übersicht der besten Rad- und Wanderwege sowie die Top-Tipps für den Einkehrschwung in Niederösterreich

Wir haben dieses Jahr speziell die Wanderrouten in allen Regionen des Landes unter die Lupe genommen und so bei der Recherche maximal von unserer regionalen Verwurzelung profitieren können CR-Stv. Bernhard Schabauer

Niederösterreich (OTS) - Auf der Suche nach den besten Freizeittipps für jede Jahreszeit in Niederösterreich? Die RegionalMedien Niederösterreich haben wieder für jedes Viertel im Land ein eigenes Freizeitjournal erstellt und die besten Ausflugstipps für Familien, eine Übersicht der besten Rad- und Wanderwege sowie die Top-Tipps für den Einkehrschwung in Niederösterreich zusammengestellt.

„Wir haben dieses Jahr speziell die Wanderrouten in allen Regionen des Landes unter die Lupe genommen und so bei der Recherche maximal von unserer regionalen Verwurzelung profitieren können“ , so der für die Freizeitjournale verantwortliche stellvertretende Chefredakteur der RegionalMedien Niederösterreich Bernhard Schabauer.

Außerdem sind in den Journalen große Veranstaltungsübersichten aus allen Bezirken zu finden, die Top-Termine werden näher vorgestellt und ein Blick hinter die Kulissen und Bühnen des Landes geworfen.

Die sanften Hügel des Weinviertels, die vielen Badeseen im Waldviertel, die Möglichkeiten für Gipfelstürmer im Industrieviertel oder die unzähligen kulinarischen Angebote im Mostviertel sollen inspirieren und verführen. Das alles und vieles mehr findet sich ab sofort in den Freizeitjournal-Ausgaben 2023 der RegionalMedien Niederösterreich.





