Dritte Ausgabe von „Trailer.AT“

Das ORF-Kinomagazin zum österreichischen Film am 19. April in ORF 1

Wien (OTS) - Die dritte Ausgabe von „Trailer.AT“ porträtiert am Mittwoch, dem 19. April 2023, um 22.55 Uhr in ORF 1 die vielbeschäftigte Schauspielerin Marlene Hauser, die bei der diesjährigen Diagonale in gleich vier Filmen zu sehen war. So auch in Sebastian Brauneis’ Kurzfilm „Die Vermieterin“, dessen Weltpremiere das Team des ORF-Kinomagazins zum österreichischen Film begleitet hat.

Die von der Akademie des Österreichischen Films im Auftrag des ORF produzierte 25-minütige Sendung blickt diesmal außerdem hinter die Kulissen des Wiener Animationsstudios arx anima, wo der Kinofilm „Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission“ (Regie: Ute von Münchow-Pohl) fertiggestellt wird. Regisseur und Kameramann Nikolaus Geyrhalter berichtet über seinen bildgewaltigen und aktuellen Dokumentarfilm „Matter out of Place“, der Müll als globales Problem unter die Lupe nimmt. Regisseur Andreas Kopriva wird bei der Inszenierung seines Kinodebüts „Hades – Eine wahre Geschichte“ – prominent besetzt mit u. a. Alma Hasun, Aglaia Szyszkowitz und Proschat Madani sowie Aaron Karl und Fritz Karl erstmals gemeinsam vor der Kamera – über die Schulter geschaut. „Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission“, „Matter out of Place“ und „Hades – Eine wahre Geschichte“ sind vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert.

Noch einmal zu sehen ist diese dritte „Trailer.AT“-Ausgabe am Samstag, dem 22. April, um 18.50 Uhr, am Sonntag, dem 23. April, um 0.00 Uhr sowie am Freitag, dem 28. April, um 23.30 Uhr in ORF III.

