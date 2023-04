„WELTjournal / WELTjournal +“: „Atomkraft – Deutschland schaltet ab“ und „Atomenergie – grün oder gefährlich?“

Am 19. April ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit 15. April ist endgültig Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Die letzten drei von insgesamt 17 deutschen AKW wurden vom Netz genommen. Später als geplant, denn eigentlich sollte bereits Ende vergangenen Jahres abgeschaltet werden, doch die Regierung befürchtete wegen des Russland-Ukraine-Kriegs Engpässe bei der Energieversorgung. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 19. April 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Atomkraft – Deutschland schaltet ab“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.20 Uhr die Dokumentation „Atomenergie – grün oder gefährlich?“.

WELTjournal: „Atomkraft – Deutschland schaltet ab“

Beschlossen wurde der Atomausstieg in Deutschland bereits vor zwölf Jahren nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima. Das „WELTjournal“ zeigt, was nun in Deutschland folgt: ein Rückbau der Kraftwerke, der die kommenden Jahrzehnte dauern, viele Milliarden Euro verschlingen und veritable Risiken mit sich bringen wird. Auch die Lagerung von Zigtausenden Tonnen radioaktiven Mülls muss jetzt geklärt werden. Ganz anders die Situation in Frankreich, das 70 Prozent seines Stroms aus Atomenergie bezieht: Die französische Atomindustrie bezeichnet den deutschen Ausstieg als „lächerlich“.

WELTjournal +: „Atomenergie – grün oder gefährlich?“

Mit dem fortschreitenden Klimawandel hat die Debatte um Atomkraft wieder Fahrt aufgenommen: Atomstrom produziert nur geringe Mengen an CO2 und könnte der Schlüssel in der Energiewende sein, so die Befürworter. Atomkraft-Kritiker weisen einmal mehr auf die Gefahren hin: die Endlagerung des hochradioaktiven Atommülls ist nach wie vor nicht geklärt, katastrophale Unfälle wie in Tschernobyl oder Fukushima können nie gänzlich ausgeschlossen werden. Seit Anfang 2022 wird Atomkraft zumindest seitens der EU-Kommission als nachhaltige „grüne“ Energie eingestuft. Doch wie gefährlich und wie klimafreundlich ist Atomstrom wirklich?

