ERÖFFNUNG EINER NEUEN LANDSCHAFTLICHEN UND KULTURELLEN ROUTE ZWISCHEN BERGAMO UND BRESCIA

Bergamo, Italien und Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Der 130 Kilometer lange Cammino bietet eine entschleunigte und nachhaltige Entdeckung von historisch, künstlerisch und naturwissenschaftlich interessanten Gebieten zwischen den beiden Städten im Norden Italiens

Nach drei Jahren ist der atemberaubende neue Wanderweg, der Brescia und Bergamo verbindet, die gemeinsam die Italian Capital of Culture 2023 sind, verbindet, fertiggestellt: eine 130 km lange Strecke, die 34 Gemeinden, 2 UNESCO-Stätten, 8 miteinander verbundene Wanderwege, 3 Weinbaugebiete sowie Handwerkerviertel, Parks, Naturschutzgebiete und den wunderschönen Iseosee umfasst.

Die Route, die am 10. April 2023 eröffnet wird, soll ein nachhaltiges Vermächtnis für das Gebiet zwischen Bergamo und Brescia werden. Ein langsamer, in zwei Richtungen verlaufender Weg verbindet zwei symbolträchtige UNESCO-Stätten: den Monumentalkomplex Santa Giulia in Brescia und den alten Teil von Berg amo, Città Alta, mit seinen venezianischen Mauern. Der Cammino besteht aus mehreren Etappen, die alle in etwa sechs Tagen zurückgelegt werden können (eine Etappe pro Tag, jeweils 20-25 Kilometer). Der Cammino verbindet bestehende Routen und Wege in dem hügeligen Gebiet, das 34 Gemeinden miteinander verbindet. Darüber hinaus führt er durch landschaftliche, architektonische und künstlerische Schönheiten abseits der klassischen Touristenrouten. Der Cammino führt durch Gebiete, die bereits durch die Beziehung zwischen Kunst und Natur gekennzeichnet sind, wie das Mompiano Valley, wo künstlerische Installationen entlang der ArteValle-Route zu finden sind, die dieses Jahr durch neue Interventionen bereichert wird.

Auf den Bühnen gibt es neue zeitgenössische Kunstwerke, inspiriert vom Verhältnis zwischen Mensch, Kunst und Natur: Lichtinstallationen, Skulpturen, Textilwerke (große Wandteppiche aus zweitausend Artefakten). Darüber hinaus verwandeln Kunstaktivitäten auf dem Land die Route in eine Werkstatt, in der Kunst, Natur und Kultur auf virtuose Weise miteinander verwoben werden, was zu integrativen und engagierten Erfahrungen führt.

Um Wanderern zu helfen, gibt es auf der Strecke neue Beschilderungen sowie eine Vielzahl an Bewirtungs- und Unterkunftsmöglichkeiten. Die Einrichtungen sind entlang der Etappen verteilt und sind über die Webseite zugänglich.

Der Cammino ist ein Projekt derItalian Capital of Culture 2023 im Rahmen des Themenbereichs „Città Natura", dessen Partner das Ferrovie dello Stato Italiane ist.

Bergamo Brescia Italian Capital of Culture 2023 wird von Intesa Sanpaolo und A2A als Hauptpartner, Brembo als Systempartner, Ferrovie dello Stato Italiane und SACBO als Area Partner unterstützt. Das Ministerium für Kultur, Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bresciana und Fondazione della Comunità Bergamasca sind institutionelle Partner.

Weitere Informationen: https://bergamobrescia2023.it/en/iniziative/la-via-delle-sorelle/

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2055673/Bergamo_Brescia_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2055632/Bergamo_Brescia_Photo.jpg

https://www.prnewswire.com/news-releases/eroffnung-einer-neuen-landschaftlichen-und-kulturellen-route-zwischen-bergamo-und-brescia-301799483.html

