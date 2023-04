Floridsdorf: Konzert des „Blasorchesters Wiener Netze“

Termin: 22. April, Auskunft: blasorchester@wienernetze.at

Wien (OTS) - Seit mehr als 100 Jahren besteht das „Blasorchester Wiener Netze“. Das traditionsreiche Blasmusik-Ensemble spielt am Samstag, 22. April, ab 16.00 Uhr, im „VHS-Veranstaltungszentrum Floridsdorf“ (21., Angerer Straße 14). Musikalischer Leiter dieser vielseitigen Formation ist Kapellmeister Michael Holzer. Zirka 40 Bläser*innen interpretieren bei dem Konzert klassische Wiener Musik von Brahms bis Komzak. Stücke von Strauss und eine „Böhmische Polka“ werden in dem liebevoll arrangierten Programm auch nicht fehlen. Maestro Holzer begrüßt befreundete Blasmusiker*innen aus Liechtenstein in Floridsdorf: Ungefähr 40 Mitglieder der HILTI-Werkskapelle (Dirigentin: Janine Eugster) tragen moderne Stücke vor. Zu Ende geht der Nachmittag mit vereinten Darbietungen der 2 Orchester. Der Eintritt ist kostenlos. Auskunft per E-Mail: blasorchester@wienernetze.at.

Das schwungvolle Blasmusik-Konzert steht unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Ludwig, Bezirksvorsteher Georg Papai und anderer Persönlichkeiten. Bei Veranstaltungen aller Art ist das beliebte „Blasorchester Wiener Netze“ im Einsatz. Im Laufe der Jahre hat die Gruppe wiederholt Auszeichnungen erhalten und war im Radio und TV zu Gast. Weitere Informationen im Internet: www.wienernetze.info.

