PAULINE – Mut verändert die Welt

Fulminante Weltpremiere und Start der Österreich-Tour

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 15. April 2023, feierte das Musical „PAULINE – Mut verändert die Welt“ im ausverkauften Stadtsaal von Vöcklabruck seine Weltpremiere vor internationalen Gästen und den Auftakt zur großen Österreich-Tournee. Nächste Station ist am 1. Mai 2023 im Messe Congress Graz.

Das Familienmusical, das auf einer wahren Lebensgeschichte der mutigen Französin Pauline Marie Jaricot, der Gründerin von Missio, basiert, zieht auch heute Jung und Alt in seinen Bann. Als starke Frau und geniale ‚Crowdfunderin‘ war sie vor über 200 Jahren ihrer Zeit voraus.



Die Geschichte einer starken Frau

Mit rund 50 Akteuren auf der Bühne im Alter von vier bis 26 Jahren ist ein faszinierendes Werk entstanden, das Unterhaltung für die ganze Familie bietet. Musical- und Kinderbuchautorin sowie Komponistin Birgit Minichmayr zu ihrer neuesten Produktion: „ Unsere Spezialität ist es Musicals auf hohem Niveau auf die Bühne zu bringen. “ Vor 30 Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Hannes Minichmayr begonnen mit jugendlichen Laiendarstellern zu arbeiten und den Verein KISI gegründet, der mittlerweile auch internationale Ableger unter anderem in Holland, Israel, Deutschland und Uganda hat.



Der Nationaldirektor von Missio, Pater Dr. Karl Wallner, zeigte sich tief berührt: „ Die Darstellerinnen und Darsteller von KISI bringen auf geniale Weise das Leben der seligen Pauline Marie Jaricot auf die Bühne. Pauline hat durch ihr Leben gezeigt, dass man selbst in Zeiten von Krisen und Frustrationen mit Mut sehr viel verändern kann. Auch Pauline Jaricot hat in einer Zeit gelebt, in der es der Gesellschaft nicht gut ging. Doch mit ihrem Eifer und Einsatz hat sie Millionen Menschen angesteckt und daraus eine große Bewegung gestartet. Lasst euch bitte durch dieses bewegende Musical inspirieren! “



Regisseurin Patricia Nessy war von Anfang an fasziniert von der Geschichte dieser jungen, starken Frau. Angesprochen auf ihre Regiearbeit beim Musical Pauline betont Nessy die tolle Energie, die während der gesamten Zusammenarbeit spürbar war: „ Es war eine Freude mit einem so großartigen Team, vor allem mit vielen jungen talentierten Menschen zusammenzuarbeiten. Was Sie auf der Bühne sehen, ist das Ergebnis einer langen, schönen gemeinsamen Reise. “



Musicalerlebnis mit Unterhaltung und Tiefgang

Das hohe Niveau der Produktion zeigt sich in den aufwändig genähten Kostümen, darunter unzählige, umgearbeitete Brautkleider und in dem beeindruckenden Bühnenbild, das mit durchscheinenden Seidenvorhängen die spezielle Bedeutung in der Geschichte von Pauline verdeutlicht. Ergreifende Melodien mit Ohrwurmpotential, mitreißende Choreografien und eine wahrlich professionelle Licht- und Ton-Technik erzählen die berührende Lebensgeschichte von Pauline und bieten ein Musical-Erlebnis mit Unterhaltung und Tiefgang für die ganze Familie.



Premierengast Ramesh Nair war tief beeindruckt: „ Gemeinschaftlich auf ein Ziel hinzuarbeiten, überträgt immer eine ganz besondere Energie in den Zuschauerraum. Genau das konnte ich auch bei meinem Besuch der Premiere von Pauline erleben. So viel junges Talent, das begeistert eine Geschichte erzählt und den Zuschauer berührt. “



Unter den Premierengästen waren die mittlerweile 14-jährige und völlig geheilte Französin Mayline Tran und ihre Familie, Pater Dr. Karl Wallner, der Nationaldirektor von Missio mit einer internationalen Delegation aus Rom, Sri Lanka, Polen und Frankreich sowie der Linzer Diözesanbischof Dr. Manfred Scheuer und der bekannte Musicaldarsteller, Tänzer und Choreograf Ramesh Nair.



Pauline on Tour

Nach der gelungenen Premiere geht die Produktion auf Tour. Der nächste Stopp ist am 1. Mai 2023 im Messe Congress Graz. Bis Oktober 2023 folgen Aufführungen in Innsbruck, Lauterach, Gmunden, Salzburg, Steyr, Braunau am Inn, Klagenfurt, Wels, Eisenstadt, Altmünster, Wien und Grafenegg.



Informationen und Tickets: www.pauline-musical.org



