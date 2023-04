Starkes Signal aus der Gewerkschaft. Bereits über 30 namhafte Betriebsrät:innen mobilisieren für Babler

Initiative "Gewerkschafter:innen für Andreas Babler" gestartet, Zulauf wird täglich mehr.

Wien (OTS) - „Die Gewerkschaften sind ein wichtiger Teil unserer Bewegung. Gemeinsam mit der Sozialdemokratie kämpfen sie seit über 100 Jahren für höhere Löhne, soziale Gerechtigkeit und gute Arbeitsbedingungen. Daher freut mich die Unterstützung von Gewerkschafter:innen ganz besonders“, begrüßt der Kandidat der SPÖ Basis den Start der Initiative „Gewerkschafter:innen für Andreas Babler“ am Dienstag.



„Arbeitnehmer:innen sind keine Bittsteller:innen, sie haben Rechte und die Betriebsrät:innen in ganz Österreich schauen täglich gemeinsam mit der Gewerkschaftsbewegung, dass diese eingehalten werden,“ unterstreicht Babler die Bedeutung, die Gewerkschafter:innen im Kampf für gute Arbeitsbedingungen haben.



Unter den Babler-Unterstützer:innen aus der Gewerkschaft finden sich unter anderem Sabine Eiblmaier, BR Vorsitzende in einem großen Handelskonzern, der Vorsitzende des Fachbereichs Gesundheit in der Gewerkschaft VIDA Gerald Mjka, der Betriebsratsvorsitzende Morawa Bucheinzelhandel, Martin Müllauer und der Betriebsratsvorsitzende der voestalpine Giesserei Linz GmbH, Peter Kranzmayr. Alleine die Vier vertreten über 10.000 Arbeitnehmer:innen in ihren Betrieben.



Wichtig ist den Gewerkschafter:innen die Forderung nach einer schrittweisen Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Kampf gegen Armut.



„Ich unterstütze Andi Babler, weil er die Nöte und Sorgen der Vielen sieht und unverblümt anspricht. In einer Sprache, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt und die auch jede:r versteht. Er würde einen glaubwürdigen Neustart verkörpern“, sagt BR Vorsitzender Müllauer.



Sabine Eiblmaier, BR Vorsitzende in einem großen Handelskonzern unterstützt Babler, weil sie ihre Werte und Anliegen in seinem Programm findet. „Und weil er uns allen wieder Hoffnung gibt“, sagt Eiblmaier.



Gerald Mjka, der auch Vorsitzender des Fachbereichs Gesundheit der Gewerkschaft VIDA ist, unterstützt Babler, weil „er sich überzeugend für die Verbesserung der Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen und deren Kinder einsetzt.“



„Gemeinsam werden wir die SPÖ erneuern und stärken und gesellschaftliche Mehrheiten für eine Politik im Sinne der arbeitenden Menschen erreichen“, betont Babler. Weitere Gewerkschafter:innen für Andreas Babler finden sich unter diesem Link: https://www.andibabler.at/gewerkschafterinnen . Die Liste wird laufend ergänzt.



