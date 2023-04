„Fasten, Teilen, Helfen“: Steirische MJÖ zeigt sich engagiert

Wien (OTS) - Im Ramadan engagiert sich die Muslimische Jugend Steiermark nicht nur im Rahmen des Projektes „Fasten, Teilen, Helfen“ ehrenamtlich, sondern veranstaltete ebenso das größte Fastenbrechen der Steiermark mit über 1400 Gästen.

Graz – Mit Ablauf des heurigen muslimischen Fastenmonats Ramadan neigt sich auch das Projekt „Fasten, Teilen, Helfen“ der Muslimischen Jugend Österreich (MJÖ) auf Bundesebene dem Ende. 30 Tage lang engagierten sich über 120 Jugendliche in der Steiermark ehrenamtlich im Rahmen von 70 karitativen Aktionen.

Diese reichen vom gemeinsamen Basteln und Backen über Pflanz-, Nachhilfe- oder Kochaktionen bis hin zu Friedhofs-, SeniorInnenheim- sowie Waisenhausbesuche. Kooperiert wurde hierbei mit zahlreichen in der Steiermark angesiedelten Organisationen und Institutionen. „Im Vordergrund steht dabei stets, dort Hilfe zu leisten, wo diese benötigt wird, sowie das gesellschaftliche Miteinander“, erklärt Andin Berisha vom Landesvorstand Steiermark. So beispielsweise auch beim interreligiösen Müllsammeln an der Mur gemeinsam mit VertreterInnen aus den katholischen und buddhistischen Glaubensgemeinschaften.

Größtes Fastenbrechen in Grazer Seifenfabrik

Unter demselben Motto stand auch das größte Fastenbrechen der Steiermark am 8. April 2023. Bei diesem waren Personen jeglicher Konfession und Herkunft eingeladen und willkommen. Insgesamt besuchten über 1400 Gäste den sogenannten „Grazer Iftar“ in der Seifenfabrik. Auch VertreterInnen der Stadt Graz und verschiedener Religionsgemeinschaften folgten der Einladung der MJÖ. Sie erwartete nicht nur eine freie Verköstigung, sondern auch ein umfassendes Programm in einer wertschätzenden Atmosphäre.

Organisiert wurde diese Veranstaltung mit der Hilfe zahlreicher ehrenamtlicher Jugendlicher, die sich im Rahmen des Fasten-Teilen-Helfen Projektes der Vorbereitungen und Umsetzung vor Ort annahmen. Namhafte Unternehmen, wie Spar, Tego, GEA Waldviertler, Star Reisen, A&O, Koshari Time oder Nur Events, zählten ebenso zu den Unterstützern des bisher größten Grazer Iftars.

