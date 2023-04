Wien Ticket Osteraktion mit neuem Rekord: Über 17.000 Tickets in 18 Tagen verkauft

Wien (OTS) - Im Zeitraum vom 24. März bis 10. April 2023 fand die Osteraktion der Wien Ticket GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding, statt. Bis zu 40% Ermäßigung auf verschiedenste Veranstaltungen – vom Pop-Konzert über den Museumseintritt bis zum Musicalbesuch – warteten auf die Kund*innen.

Im Vergleich zu Ostern 2019, dem Jahr vor der Pandemie, konnten heuer um 27% mehr Tickets verkauft werden – das sind insgesamt mehr als 17.000 Karten. Damit konnte im Vergleichszeitraum auch ein Umsatzplus von 40% generiert werden. Die drei Topseller waren das Disney-Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ und das Musical „Rebecca“, eine Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien, sowie die Ausstellung „The Mystery of Banksy“ in der Wiener Stadthalle.

„Dass zwei von drei Publikumslieblinge direkt von Wien Holding-Unternehmen kommen, freut mich besonders. Das zeigt, dass die Menschen gerne wieder Veranstaltungen und Ausstellungen besuchen und wir mit unserem Angebot den Publikumsgeschmack zielgenau treffen“, so Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.

Wien Ticket ist Branchen-Champion

„Wer bei Wien Ticket kauft, kauft die besten Tickets. Denn bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Wien Ticket als bestes Ticketing-Unternehmen in Österreich ausgezeichnet. Natürlich wollen wir uns auch bei unseren treuen Kund*innen bedanken und freuen uns daher umso mehr, dass unsere Aktionen gut ankommen“, so Wien Ticket-Geschäftsführer Thomas Waldner.

Die ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) hat in den Jahren 2020 und 2021 die Wien Ticket als Full-Service-Ticketdienstleister zum Kunden- und Branchen-Champion 2020 und 2021 gekürt. Das Unternehmen konnte damit zwei Jahre in Folge die begehrte Auszeichnung für sich beanspruchen. Für diesen Titel sind Bestnoten bei Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis erforderlich. Bei allen drei Bewertungskriterien konnte Wien Ticket klar überzeugen und belegte den ersten Platz. Auch in den Jahren davor wurde die Wien Ticket bereits zum Kundenchampion gewählt.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Kundenzufriedenheit wichtiger denn je. Wer Service und Preis-Leistungs-Verhältnis eines Ticketing-Unternehmens zu schätzen lernt, kauft auch in Krisenzeiten und den Jahren danach weiter dort ein. Vor diesem Hintergrund ist diese Auszeichnung auch eine wichtige Bestätigung für den Erfolgskurs der Wien Ticket.

Rückfragen & Kontakt:

Lisa-Maria Geyer

WTH Wien Ticket Holding GmbH – Leitung Marketing

Tel.: +43 1 58885-593

E-Mail: lisa-maria.geyer @ wien-ticket.at

www.wien-ticket.at



Claude Brauchbar, MA

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01/408 25 69-29

E-Mail: c.brauchbar @ wienholding.at

www.wienholding.at