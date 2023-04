Die Salzburg-Wahl auf PULS 24, ATV & ZAPPN

Krone-Elefantenrunde am Mittwoch um 18:00 Uhr auf PULS 24. Dichtes Programm mit allen Ergebnissen, Zahlen und hochkarätigen Gästen am Wahltag ab 09:00 Uhr LIVE

Wien (OTS) - PULS 24 steht diese Woche ganz im Zeichen der Landtagswahl in Salzburg. Am Mittwoch, 19. April, treffen alle Spitzenkandidat:innen im Rahmen der Krone-Elefantenrunde aufeinander, die auf PULS 24 und Krone TV um 18:00 Uhr ausgestrahlt wird. Durch die Diskussion führen PULS 4/PULS 24-Infochefin Corinna Milborn und der Chefredakteur der Salzburg Krone, Claus Pándi. Direkt danach bittet PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger zur Analyse mit dem geschäftsführenden "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann, „Krone“-Innenpolitik-Teamleiterin Ida Metzger und Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle.

Am Wahltag, 23. April, startet PULS 24 um 9:00 Uhr in den intensiven Wahltag. PULS 24 begleitet die Spitzenkandidat:innen bei der Stimmabgabe und schaltet live in die Wahlzentralen der Parteien. Durch den Wahltag führen unter anderen Corinna Milborn und Moderator Meinrad Knapp. Um 17:00 Uhr gibt es eine exklusive Hochrechnung von ARGE Wahlen. Wie gewohnt pointierte Analysen steuert das bewährte Analyse-Duo Meinungsforscher Peter Hajek und Politikberater Thomas Hofer bei. Um 18:30 Uhr treffen die Spitzenkandidat:innen der Parteien in einer großen Runde aufeinander. Ebenso am Programm steht eine ausführliche Runde der Spitzenkandidat:innen. Am Wahltag wird es um 20:15 Uhr eine Runde der Bundespolitiker:innen aller fünf Parlamentsparteien geben. Bis 22:00 Uhr dreht sich auf PULS 24 alles um das Match um Salzburg.

Alle Infos zur Wahl inklusive Interviews, Berichterstattung und Hochrechnungen können am Wahltag in Echtzeit auf puls24.at unter https://www.puls24.at/salzburg-wahl-2023 abgerufen werden.

ATV wird den Wahltag, 23. April, um 19:20 Uhr bei "ATV Aktuell" und um 22:25 Uhr bei "ATV Aktuell: Die Woche" begleiten. Alle Formate und Sondersendungen zur Wahl sind auch in der führenden kostenlosen Streaming App ZAPPN abrufbar.

