Olischar: Rettet das Welterbe! - Wien seit 2.112 Tagen auf der Roten Liste

Appell am Internationalen Welterbetag – Stadt muss das Weltkulturerbe schützen – Rot-Pink weiterhin untätig

Wien (OTS) - „Die Stadtregierung lehnt sich weiter zurück, während Wien immer noch auf der roten Liste verharrt. Das ist einfach inakzeptabel und zeigt den schleißigen Umgang mit dem Weltkulturerbe. Dabei gäbe es genug zu tun“, so die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts des heutigen Tages des Welterbes.



So sei Wien bereits seit 2.112 Tagen auf der roten Liste. Seit fast 2 Jahren ist es um die Tätigkeiten der Stadt in puncto Weltkulturerbe still geworden. Weiterhin ausständig ist eine Welterbe-konforme Lösung in der Heumarkt-Causa. Ein Problem, das die rote Stadtregierung selbst geschaffen hat, indem sie einen Flächenwidmungsplan beschlossen hat, der eine Bebauung außerhalb der UNESCO-Spielregeln überhaupt erst ermöglicht. Das Ergebnis: Wien wurde von der UNESCO auf die Rote Liste der Welterbestätten gesetzt. „Seither versucht die SPÖ sich über dieses Projekt „drüberzuturnen“. Wie die SPÖ-Stadtregierung vorgeht, gleicht in diesem Zusammenhang ganz eindeutig einer Farce – Ergebnisse sind keine sichtbar“, so Olischar weiter.

Auch für zukünftige Entwicklungen werde offensichtlich keine Vorsorge getroffen. Denn klar sei, dass der von Rot und Pink Ende des Jahres 2021 beschlossene Managementplan kein taugliches Mittel darstelle, um derartige Fehlentwicklungen in Zukunft auch zu verhindern. Auch die Transparenz, wie es um die Umsetzung des Managementplans steht, lässt zu wünschen übrig. „Unsere schriftliche Anfrage mit 168 Fragen an die Stadtregierung blieb weitestgehend unbeantwortet. Entweder der Stadt ist es peinlich, dass sie nicht vom Fleck kommt, oder es ist ihr schlichtweg egal, wie es um das Weltkulturerbe steht“, so Olischar weiter und abschließend: „Anstatt lediglich reine Hüllen zu produzieren, die nur Placebos darstellen, ist ein ernstgemeintes Engagement im Sinne des so wichtigen Weltkulturerbes endlich dringend vonnöten.“

