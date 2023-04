Österreichischer KlimaDialog startet am 24. April in Graz

Vernetzungs- und Lernangebot für Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft

Wien (OTS) - Das Klimaschutzministerium lädt in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark herzlich zur ersten Bundesländerveranstaltung des KlimaDialogs ein. Diese findet am 24. April 2023 im Grazer Steiermarkhof statt, danach abwechselnd in Wien und einem Bundesland. Die Veranstaltungsreihe dient der intensiven Vernetzung von Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Bevölkerung. Sie soll Mut machen, Kräfte zu bündeln und Allianzen einzugehen um gemeinsam die Klimaziele zu erreichen.

Der Österreichische KlimaDialog ist Teil der Umsetzung der EU-Governance Verordnung, worin geregelt ist, dass jeder Mitgliedsstaat einen Dialog über klima- und energiepolitische Fragen auf mehreren Ebenen einzurichten hat.

Klimawissen wird praktisch anwendbar

Wer schon viele Jahre an der Bewältigung der Klimakrise arbeitet, ist beim KlimaDialog genauso willkommen wie jene, die denken: „Jetzt wird’s aber Zeit, etwas zu tun.“ Im Rahmen der Veranstaltung werden bestehende Initiativen aufgezeigt und Wissen praktisch anwendbar.

Mit einem abwechslungsreichen Programm versucht der KlimaDialog, ganz unterschiedliche Gruppen anzusprechen, zu vernetzen und zu aktivieren.

Programmüberblick:

Montag, 24. April

10:00 - 12:00

KlimaWork

Besuchen Sie einen von drei KlimaWorkshops – zum Informieren, Austauschen, Erfahrungen teilen.

Klima-Psychologie: „So kommen wir leichter ins Handeln“ mit Sebastian Seebauer (LIFE Institut für Klima, Energiesysteme und Gesellschaft, Joanneum Research),

„So kommen wir leichter ins Handeln“ mit (LIFE Institut für Klima, Energiesysteme und Gesellschaft, Joanneum Research), Klima-Aktiv: „Von klimaaktiv Gebäuden zur nachhaltigen Energieversorgung – Good Practice in der Steiermark“

„Von klimaaktiv Gebäuden zur nachhaltigen Energieversorgung – Good Practice in der Steiermark“ Klima-Fakten: „Klimawandel und Klimarisiken – Weltweit und in Österreich“ mit Douglas Maraun (Wegener Center für Klima und Globalen Wandel, Universität Graz)

13:00 - 14:45

KlimaTalk

Folgen Sie dem Impulsvortrag: „Klimakrise – Wo stehen wir?“ von Karl W. Steininger , Wegener Center für Klima und Globalen Wandel, Universität Graz.

, Wegener Center für Klima und Globalen Wandel, Universität Graz. Diskutieren Sie anschließend mit Bundesministerin Leonore Gewessler, Landesrätin Ursula Lackner sowie den Bürger:innen des Klimarats Edith Siebenstich und Sabrina Wochein über die Frage: „Wie kommen wir einen Schritt weiter?“

sowie den Edith Siebenstich und Sabrina Wochein über die Frage: „Wie kommen wir einen Schritt weiter?“ Lassen Sie sich abschließend zum Nationalen Klima- und Energieplan von Christopher Lamport (BMK) updaten.

15:15 - 16:45

KlimaDate

Wählen Sie unter rund 30 spannenden Personen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Aktivismus, Zivilgesellschaft, Land & Regionen Ihre KlimaDates aus. Das Speed-Dating gibt Ihnen jeweils 10 bis 15 Minuten lang die Möglichkeit zum Vernetzen, Nachfragen, Austauschen und in die Tiefe gehen.

16:45 – 17:15

KlimaArt

Erleben Sie einen Schlusspunkt der besonderen Art: Klima-Poetry-Slam von Elif Duygu und Katharina Wenty.

Eckdaten

Datum: Montag, 24. April 2023

Zeit: 10.00 bis 17.30 Uhr

Ort: Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz



Öffentliche Anreise: Bushaltestelle „Steiermarkhof“ direkt vor dem Haus (Linie 33, 66) sowie 4 weitere Buslinien (Linie 31, 62, 65, 66 - Haltestelle „Peter-Roseggerstraße" in fußläufiger Distanz).

Weitere Infos unter: www.klima-dialog.at

