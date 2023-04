Schweiz: Wenn die Reise zum Erlebnis wird

Wien/Zürich (OTS) - Mit dem öffentlichen Verkehr zu den bezauberndsten Orten reisen. Für einen Streifzug durch die Schweiz reicht ein einziges Ticket: der Swiss Travel Pass. Willkommen in der Schweiz, wo bereits die Anreise zum Erlebnis wird.

GoldenPass Express

Die Weltneuheit GoldenPass Express sorgt zwischen Montreux und Interlaken für noch mehr Fahrvergnügen. Ab dem 11. Juni 2023 verkehrt der neueste Premium Panoramazug der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) sogar viermal täglich – ganz ohne Umsteigen. Wählen Sie zwischen drei Reiseklassen und lassen Sie sich an Bord von regionalen Köstlichkeiten verwöhnen. Auf der Suche nach dem Besonderen? Die Reiseklasse «Prestige» bietet höchsten Komfort und ein einzigartiges Reiseerlebnis, das keine Wünsche offenlässt.

Einmal auf den Pilatus

Die 1889 erbaute Pilatusbahn wird bald im neuen Glanz erstrahlen. Im Mai 2023 werden acht neue Züge von Stadler Rail die Fahrt auf den Luzerner Hausberg aufnehmen. Die steilste Zahnradbahn der Welt verkehrt neu im Halbstundentakt auf den Pilatus. Traumhafte Aussichten bieten sich nicht erst auf dem Gipfel, denn die großflächigen Fenster geben den Blick auf das Panorama frei, während sich der Zug nach oben schlängelt.

Schwebend über die Grenze

Im Frühling nimmt der Matterhorn Glacier Ride II den Betrieb zwischen dem Klein Matterhorn und Testa Grigia in Italien auf. Damit wird die höchste durchgehende Alpenüberquerung per Seilbahn, die den Namen Matterhorn Alpine Crossing trägt, Realität. Wer meint, dass man dieses Erlebnis nicht mehr übertreffen kann, nimmt am besten Platz in eine der zwei Crystal Ride Kabinen. Das raffinierte Kabinendesign besticht nicht nur mit unzähligen Kristallen, sondern auch mit einem Glasboden, der den Blick auf das Alpenpanorama freigibt. Dank der durchgehenden, rollstuhlgerechten Verbindung ist es erstmals möglich, vom Matterhorn Glacier Paradise bis zum Snow Xperience Plateau Rosa ohne Schneesportgerät zu gelangen.

Eindrückliche Jubiläen

Die meisten Schweizer Bergbahnen wurden um die Jahrhundertwende errichtet. Sie verhalfen dem Alpentourismus zu einem regelrechten Boom und machten die Berggipfel auch für nicht-Alpinisten zugänglich. 2023 feiern folgende Bahnen ihr 130-jähriges Bestehen: Schynige Platte-Bahn, Brienz-Rothorn-Bahn, Stanserhornbahn und die Wengernalpbahn. Nicht ganz so alt, aber nicht minder beeindruckend ist eine Fahrt im Bernina Express. Der feuerrote Zug fuhr 1973 erstmals von Chur nach Tirano und konnte mittlerweile mehr als 10 Millionen Gäste an Bord begrüßen.



Weitere Informationen: mystsnet.com

Rückfragen & Kontakt:

Schweiz Tourismus

Urs Weber

Market Manager Österreich

+43 (0)1 513 26 40 11

urs.weber @ switzerland.com

MySwitzerland.com