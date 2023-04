Gesundheitsplus: leistbare Krankenversicherung mit besonderen Vorteilen für Jüngere

Die DONAU überzeugt ab sofort mit neuen Leistungen in der Sonderklasseversicherung. Und das zu Top Prämien.

Wien (OTS) - Mit der Sonderklasseversicherung der DONAU, Securmed Stationär, können sich Patienten ihren Spitalsaufenthalt so angenehm wie möglich machen und dabei voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. „ Die Gesundheit ist das höchste Gut eines Menschen. Dementsprechend verzeichnen wir anhaltendes Interesse und steigende Nachfrage bei der Gesundheitsvorsorge, vor allem auch bei jungen Menschen. Gerade für diese Altersgruppe erleichtern wir mit attraktiven Prämien und dem generellen Verzicht auf den Selbsthalt den Einstieg ", unterstreicht Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der DONAU.

Regionalität & Entfall von Selbstbehalten

Mit den neuen Selbstbehaltsvarianten wird der Einstieg in die Gesundheitsvorsorge noch leistbarer. Die Prämien orientieren sich am Wohnsitz-Bundesland. Dabei kann die Selbstbehaltshöhe mit umfassenden Österreich- oder Europadeckungen gewählt werden. In der neuen Securmed Stationär der DONAU entfallen die Selbstbehalte bei Krankenhausaufenthalten nach Unfällen, ambulanten Operationen und nach Entbindungen. Besonders attraktiv für Jüngere: Generell verzichten wir zwischen dem 20. und 40. Geburtstag auf den Selbstbehalt. Familien profitieren vom halben Selbstbehalt für ihre mitversicherten Kinder.

Psychologische Beratung unterstützt bei schweren Erkrankungen

Ein schwerer Unfall, eine lebensbedrohliche Erkrankung treffen Menschen unmittelbar und die psychische Belastung ist schwerwiegend. Die neue Sonderklasse der DONAU übernimmt nach einer „Dread-Disease“-Diagnose für ihre Kunden die Kosten für psychologische Beratung, um diese schwierige Situation und die Auswirkungen auch psychisch zu verkraften.

Hebammen begleiten Schwangere

Beratung und Begleitung einer Hebamme werden von immer mehr Frauen geschätzt und oftmals privat bezahlt. Gerade die ersten Tage nach der Geburt ist die Unterstützung einer Hebamme in der neuen Situation mit einem Neugeborenen besonders wichtig. Nur wenigen Hebammen bieten ihre Leistung über die gesetzlichen Krankenkassen an. Die Securmed Stationär bietet für Eltern bei der ambulanten Vor- bzw. Nachbetreuung der Geburt eine Förderung der Leistung einer Wahlhebamme an.

Weitere DONAU Vorteile:

Freie Arzt- und Spitalswahl

Kinderprämie bis zum 20. Geburtstag

Umfassender Gesundheits-Check alle zwei Jahre

Jährliche Upgrade-Option bis zum 60. Geburtstag – ohne neuerliche Risikoprüfung auf einen Tarif mit niedrigerem Selbstbehalt oder ohne Selbstbehalt

Kombiniert Prämie sparen: Bei Kombination von Securmed Stationär mit Securmed Ambulant, dem Privatarzttarif der DONAU, profitieren DONAU Kunden mit einer vergünstigten Prämie für die Securmed Ambulant

