Neue Gesundheitsvorsorge mit Selbstbehaltsentfall für Jüngere

Die neue Sonderklasse-Versicherung der Wiener Städtischen besticht mit erweitertem Leistungsportfolio wie etwa Hebammenservice und psychologischer Beratung.

Wien (OTS) - Im Schnitt verbringt der Durchschnittspatient in Österreich sechs Tage im Krankenhaus – diesen Aufenthalt macht die neue bestHEALTH Sonderklasse der Wiener Städtischen noch angenehmer, effizienter und individueller. Das Versicherungsunternehmen hat dafür das Leistungsportfolio umfassend ausgeweitet. „Die Nachfrage nach der Sonderklasse-Versicherung steigt kontinuierlich, denn das Sicherheitsbedürfnis der Österreicher:innen ist nach wie vor sehr hoch. Gleichzeitig beobachten wir aufgrund der Inflation einen Trend zu Produkten mit besonders erschwinglichen Prämien. Als einer der größten Gesundheitsversicherer des Landes ist es für uns selbstverständlich, auf diese Bedürfnisse einzugehen“, sagt Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung. Die neue Sonderklasse bietet ab sofort in vier Tarifvarianten pro Bundesland mit attraktiven Selbstbehaltshöhen umfassenden europaweiten – und auf Wunsch sogar weltweiten – Versicherungsschutz. Der gewählte Tarif kann bis zum 60. Geburtstag ohne neuerliche Risikoprüfung auf eine höherwertige Variante upgegradet werden.

Umfangreicher Selbstbehaltsentfall

Der bisherige Entfall des Selbstbehalts bei Unfall oder Entbindung wird ausgeweitet: Bei der bestHEALTH Sonderklasse entfällt dieser zusätzlich bei ambulanten Operationen wie zum Beispiel Arthroskopien oder Polypektomien sowie generell vom 20. bis zum 40. Geburtstag – das macht die Versicherungslösung insbesondere bei Jüngeren attraktiv. Eltern profitieren zudem von einem halben Selbstbehalt bei ihren Kindern.

Hebammenleistung für Schwangere

Hebammen bieten medizinisch wie psychisch wertvolle Unterstützung und sind äußerst gefragt. „Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind mit vielen körperlichen und mentalen Veränderungen verbunden – jede Frau erlebt diese Zeit anders und hat Anspruch auf Hilfe“, so Vorstandsdirektorin Steßl. Bundesweit gibt es rund 2.600 Hebammen, nur etwa ein Zehntel davon hat einen Kassenvertrag. Den größten Mangel gibt es in Wien, wo auf eine Kassenhebamme über 330 Geburten pro Jahr kommen. Für die Entbindung sowie die ambulante Vor- und Nachbetreuung nehmen viele werdende Eltern daher die Leistungen von Wahlhebammen in Anspruch, die bei der bestHEALTH Sonderklasse der Wiener Städtischen gefördert werden.

Psychologische Beratung bei schweren Erkrankungen

Verbrennungen dritten Grades, bösartige Tumore oder Querschnittslähmungen – sogenannte Dread-Disease-Diagnosen reißen Betroffene meist völlig unvorbereitet aus ihrem Alltag. „Schwere Erkrankungen haben nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern auch die Psyche und das soziale Leben der Patient:innen. Eine angemessene Krankheitsbewältigung ist entscheidend für die Lebensqualität und sollte keine Frage des Geldes sein“, betont Steßl. Nach der Erstdiagnose von definierten Dread-Disease-Erkrankungen übernimmt die Wiener Städtische daher bei ihren Sonderklasse-Kunden Kosten für psychologische Beratungen.

Weitere Highlights der bestHEALTH Sonderklasse:

freie Arzt- und Spitalswahl

flexible Behandlungs- und Operationstermine

Ein- oder Zweibettzimmer mit Hotelkomfort und freier Besuchszeit

viele digitale Gesundheitsservices wie Online-Geburtsvorbereitungskurs inkludiert

zahlreiche Zusatzleistungen wie BESSER-LEBEN-Wohlfühlpaket möglich

Nähere Informationen zum Produkt sind unter wienerstaedtische.at/sonderklasse zu finden.

