„Der lange Weg zur Seemacht“ im Bezirksmuseum Hietzing

Anmeldung für 20.4. via E-Mail: e.scheidl@gewerbeverein.at

Wien (OTS) - Die „Gesellschaft der Freunde Technisches Museum Wien“ ist Organisator der Vortragsreihe „Die Österreichische Kriegsmarine“, die im Festsaal des Hietzinger Bezirksmuseums (13., Am Platz 2) über die Bühne geht. Nächste Veranstaltung: Am Donnerstag, 20. April, beginnt um 18.30 Uhr der zweite Teil des Referats „Der lange Weg zur Seemacht“. Otto Brandtner wird an dem Abend über die frühere Schiffsindustrie sprechen. Dabei analysiert der Experte auch den einstmaligen „Rüstungswettlauf auf See“, an dem Österreich-Ungarn beteiligt war. Ungefähr 1,5 Stunden dauern die Ausführungen des Kenners. Die Zuhörer*innen werden um „Eintrittsspenden“ ersucht (pro Person: 5 Euro). Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Telefon 587 36 33/24 bzw. Email e.scheidl@gewerbeverein.at.

Informationen über das Hietzinger Bezirksmuseum sowie über die dortigen Veranstaltungen holen Interessierte beim ehrenamtlich eingesetzten Leiter, Ewald Königstein, unter der Telefonnummer 877 76 88 ein (Mittwoch/Samstag: Nachmittag). Nähere Auskünfte per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde des Technischen Museum Wien: www.freundetmw.at/

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

