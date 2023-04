FPÖ-Resch zu Radweg Krottenbachstraße: Döbling versinkt im Verkehrschaos

Notbremse ziehen und Weiterausbau stoppen!

Wien (OTS) - Egal ob man mit dem 35A oder mit dem Auto auf der Krottenbachstraße unterwegs ist, muss man viel Geduld mitbringen. Der Bau des Radweges Krottenbachstraße führt im Bereich Obkirchergasse bis Cottagegasse zu massiver Staubildung. In diesem Abschnitt fiel bereits eine Grünfläche dem Radweg zum Opfer: „Jene die am lautesten Klimaschutz schreien, sind die ersten die Grünraum vernichten, wenn es darum geht Beton für Radfahrer zu schaffen“, ärgert sich der gf. FPÖ-Döbling Bezirksparteiobmann Klemens Resch über die Doppelmoral.



„Gerne würde ich den Döblingern berichten, dass das Verkehrs-Chaos bald ein Ende hat. Doch in Wahrheit wird alles noch schlimmer werden. Ab Ende April - wenn der Ausbau des Radweges auf der Krottenbachstraße von Höhe Obkirchergasse bis Flotowgasse voll im Gange ist - wird der gesamte stadtauswärts führende Verkehr inklusive 35A durch die Obkirchergasse und Hutweidengasse umgeleitet. Ein Chaosprojekt der Sonderklasse“, berichtet Resch.



Die FPÖ-Döbling, die von Anfang an ein entschiedener Gegner vom Radwegprojekt Krottenbachstraße war und nach wie vor ist, fordert nun, dass die Notbremse gezogen wird. „Die Baustelleneinrichtung muss abgebrochen und der Weiterausbau des Krottenbachstraßen-Radweges bis Flotowgasse abgesagt werden“, fordert FPÖ-Resch und bringt in der kommenden Bezirksvertretungssitzung (20.4.) einen entsprechenden Antrag ein.



„Unsere Warnungen wollten die Radweg-Befürworter von SPÖ, Grüne und NEOS nicht hören. Jetzt, wo sie die Auswirkungen täglich sehen können, haben sie die letzte Chance ihren Fehler zumindest teilweise wiedergutzumachen. Denn eines darf nicht vergessen werden: Wenn die Bauarbeiten für den Radweg abgeschlossen sind, wird der Stau durch den dauerhaften Verlust von Fahrspuren bleiben“, so Resch abschließend.



