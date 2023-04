Nicht auf unsere Kosten! AK OÖ fordert, den ökologischen Umbau sozial und durch Einbindung aller Betroffenen zu gestalten

Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. In Österreich soll es schon 2040 soweit sein. Der nachhaltige Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft kann aber nur gemeinsam mit den Beschäftigten erreicht werden. Dabei müssen wir den Schutz des Klimas und der natürlichen Ressourcen mit wirtschaftlichen und sozialen Aspekten in Einklang bringen. Für die AK ist effektiver Klimaschutz eine soziale und verteilungspolitische Frage. Genau die soziale Komponente und die gerechte Verteilung kommen aber zu kurz. In einer

Pressekonferenz am Dienstag, 25. April 2023, um 11 Uhr

in der Arbeiterkammer OÖ, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

(5.Stock, Seminarraum 3)

unter dem Titel

Nicht auf unsere Kosten, sondern nur mit uns!

Arbeiterkammer OÖ fordert, den ökologischen Umbau

sozial und durch Einbindung aller Betroffenen zu gestalten

werden wir Ihnen die interessantesten Ergebnisse aus einer Befragung unter Betriebsräten/-innen von 21. oö. Unternehmen und unsere Forderungen in Sachen sozial-ökologischer Umbau präsentieren.





Als Gesprächspartner/-in stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Dr.in Julia Eder von der Abteilung Wirtschafts- Sozial- und Gesellschaftspolitik in der AK OÖ zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!





Nicht auf unsere Kosten! AK OÖ fordert, den ökologischen Umbau sozial und durch Einbindung aller Betroffenen zu gestalten

Datum: 25.04.2023, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

