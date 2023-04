Yalla! Ein Wochenende für den Klimaschutz

Ende Juni hostet GLOBAL 2000 ein Wochenende im Zeichen des Klimaschutzes. Ein Medienworkshop von und mit jungen Menschen mit Migrationsbiografie für eine nachhaltige Zukunft.

Wien (OTS) - Umweltschutz in Österreich ist oft wenig divers. Nicht zuletzt deshalb lädt die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 vom 23. bis zum 25. Juni 2023, gemeinsam mit dem biber Magazin zum großen Yalla Weekend.

An drei Tagen können sich junge Menschen aus migrantischen Communitys in diversen Medienkanälen ausprobieren und im Anschluss als Klimabotschafter:innen als Multiplikator:innen wirken.



„Nachdem die Yalla-Workshops in den Schulen bereits auf großes Interesse gestoßen sind, wollten wir in diesem Jahr, den Jugendlichen aktiv Tools in die Hand geben. Die Aufbereitung für unterschiedliche Kanäle soll dabei im Zentrum stehen. Das dabei neu gewonnene Wissen können sie im Anschluss gleich nutzen und so noch mehr Menschen innerhalb ihrer Communitys erreichen. Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende und wichtige Einblicke für alle Beteiligten“, fasst GLOBAL 2000-Projektkoordinatorin Ruth Rohrmoser die Idee hinter dem Yalla-Weekend zusammen.

Das Angebot richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren. Um allen Interessierten – auch aus den Bundesländern – die Teilnahme zu ermöglichen, werden die Kosten für Anreise, Unterbringung und Verpflegung vom Projekt übernommen.



Eckdaten:

Datum: 23. - 25.06.2023, Ganztägig

Ort: Neustiftgasse 36, 1070 Wien

Das Programm

Freitag 23.06.2023:

ab 17:00: Get-together und Kennenlernen

17:00-19:30: Ankommen und offizielles Kennenlernen – erster Austausch und Inputs zu Klima und Nachhaltigkeit

19:30: Ausblick auf das kommende Wochenende mit gemeinsamen Essen und Tagesabschluss

Samstag 24.06.2023

Die Workshops starten um 10:00

Workshop 1: Journalismus & Social Media 2.0

Deine Hosts sind Aida Duric & Aleksandra Tulej vom Biber Magazin

Biber Chefredakteurin Aleksandra Tulej gibt gemeinsam mit Verlagsleitung Aida Duric Einblicke in den Redaktionsalltag. Was ist bei der Produktion eines Magazins zu beachten? Von Kreation über Layout, Druck, Vertrieb bis hin zur Finanzierung erklären die beiden was es alles braucht, um ein Magazin an die Frau/ den Mann zu bringen. Welchen Aspekt TikTok und Co. hier spielen und wir sich die Medienwelt durch die Digitalisierung verändert hat, wird natürlich ebenfalls besprochen.

Workshop 2: How to Podcast

Dein Host ist Eva Gänsdorfer von GLOBAL 2000

Mit unserer Radio- und Podcastexpertin lernst du alles, was du wissen musst, um einen Podcast Beitrag zu gestalten.

Workshop 3: Next Level Video

Dein Host ist Soza Jann

Wie drehe und schneide ich ein Video mit meinem Smartphone. Tipps&Tricks für einen coolen Clip.

Workshop 4: 1-2-3 Take Action!

Dein Host ist Terlan Djavadova von GLOBAL 2000

Sie zeigt dir welche Möglichkeiten du hast, um selbst aktiv zu werden. Alles zu Aktivismus, verschiedenen Aktionsformen und Empowerment.

Sonntag 25.06.2023

Die Workshops starten um 10:00

Workshop 4: Social Media – From zero to Meme-hero

Dein Host ist Anahita Neghabat von Ibiza Austrian Memes

In diesem Workshop werden die Teilnehmenden gemeinsam mit mir, Anahita Neghabat (aka @ibiza_austrian_memes), basierend auf unseren Erfahrungen und Perspektiven politische Memes machen. Memes sind bearbeitete Bilder auf sozialen Medien, die als satirischer Kommentar wirken. Gesellschaft und Politik sind in vieler Hinsicht diskriminierend und gewaltsam. Weil Memes Spaß machen, sind sie ein besonders gutes Werkzeug, um bedrückende und beängstigende Diskriminierungserfahrungen und politische Entwicklungen zu verarbeiten und zu kritisieren.

