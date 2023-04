Terminaviso: 5. Mai, „Lebende Bücher erzählen“ – Wege aus der psychischen Krise

IDEE Austria ruft am Tag der Inklusion mit „Living Library“ – Event zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen auf

Besucher:innen der Living Library haben die einzigartige Möglichkeit mit ehemals psychisch erkrankten Menschen über deren persönlichen Genesungsweg zu sprechen. Zehn Personen mit unterschiedlichen Krisenerfahrungen stehen als lebende Bücher zur Verfügung. Wir wollen damit Hoffnung und Zuversicht geben und außerdem zeigen: Es gibt keinen Grund sich für Depressionen, Ängste oder andere Krankheiten zu schämen. Was es jedoch schon gibt, ist ein Weg aus der Krise Vorsitzender von IDEE Austria Elmar Kennerth

Wien (OTS) - „Der ist ein Psycho“, „Reiß dich mal zusammen“, „Die ist ja nur faul“ – mit diesen und ähnlichen Aussagen sind Menschen mit psychischen Erkrankungen oft konfrontiert. Die Vorurteile im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen treiben Menschen häufig noch tiefer in die Verzweiflung und halten viele davon ab, Hilfe zu holen. Die Interessensvereinigung für psychische Gesundheit IDEE Austria ruft am 5. Mai, dem Tag der Inklusion, deshalb mit einem „Living Library“ – Event zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen auf.

„ Besucher:innen der Living Library haben die einzigartige Möglichkeit mit ehemals psychisch erkrankten Menschen über deren persönlichen Genesungsweg zu sprechen. Zehn Personen mit unterschiedlichen Krisenerfahrungen stehen als lebende Bücher zur Verfügung. Wir wollen damit Hoffnung und Zuversicht geben und außerdem zeigen: Es gibt keinen Grund sich für Depressionen, Ängste oder andere Krankheiten zu schämen. Was es jedoch schon gibt, ist ein Weg aus der Krise “, sagt IDEE Austria – Vorsitzender Elmar Kennerth.

39 Prozent der Menschen in Österreich waren 2020 in der Vergangenheit oder Gegenwart von psychischen Erkrankungen betroffen. Vor allem auch Kinder und Jugendliche waren durch Pandemie, Krieg und Wirtschaftskrisen der letzten Jahre schwer belastet und brauchen Unterstützung. Laut einer Studie im Jahr 2021 denkt jede:r sechste Schüler:in ab 14 Jahren in Österreich über Suizid nach, jede:r zweite hat Anzeichen einer Depression.

Offener Raum für Betroffene und Angehörige

„Lebende Bücher erzählen“ schafft einen Safe Space für Betroffene und Angehörige. Das Event funktioniert nach dem Prinzip einer Living Library, ist also wie eine Bücherei aufgebaut. Die Besucher:innen leihen sich in der Bibliothek ein so genanntes „lebendes Buch“ aus und treten mit diesem für einen festgelegten Zeitraum in Dialog. Danach geben sie es zurück und können sich bei Interesse ein weiteres lebendes Buch ausleihen. Lebende Bücher sind Menschen, die es geschafft haben von einer psychischen Erkrankung zu genesen.

Die Veranstaltung findet am 5. Mai von 13 bis 17 Uhr im Billrothhaus in Wien statt und richtet sich an Menschen, die psychisch belastet sind oder waren, Angehörige, am Thema Interessierte sowie Menschen, die im psychosozialen Bereich arbeiten. Ein vielseitiges Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab.

Rückfragen & Kontakt:

Dachverband IDEE Austria

Mario Leitgeber

Tel.: +43 663 06150495

Mail: mario.leitgeber @ dv-idee.at

www.dv-idee.at