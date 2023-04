CTS EVENTIM Austria holt neuen CFO

Florian Gradwohl wechselt von den Vereinigten Bühnen zu Österreichs größtem eCommerce-Unternehmen.

Wien (OTS/LCG) - Florian Gradwohl (41) wechselt innerhalb der Kulturbranche zu CTS EVENTIM Austria. Der ehemalige Prokurist der Vereinigten Bühnen Wien zeichnet beim größten eCommerce-Unternehmen des Landes mit Tochtergesellschaften in Ungarn, Slowenien, Bulgarien, Rumänien und Serbien künftig als Chief Financial Officer verantwortlich. Er blickt auf Erfahrungen in leitenden Positionen bei den Wiener Symphonikern und in der Wiener Kammeroper zurück, deren Geschäftsführung er seit 2022 bekleidete. Gradwohl wird im Team von CEO Christoph Klingler Maßnahmen zur Steigerung der Ertragskraft der Unternehmensgruppe mit ihrer Marke oeticket umsetzen und die kaufmännischen Agenden sowie die Einführung neuer Produkte verantworten. Erst kürzlich lancierte CTS EVENTIM Austria mit klassikticket.at ein neues Portal für die Hochkultur in Österreich und trägt damit wesentlich dazu bei, die Auslastung der heimischen Spielstätten zu erhöhen.

„Florian Gradwohl hat während der Pandemiejahre die größte Herausforderung für die Kulturbranche souverän in verantwortungsvollen Positionen gemeistert und kennt sowohl die täglichen als auch langfristigen, strategischen Bedürfnisse der österreichischen Kulturbranche. Mit seiner langjährigen Erfahrung in Konzernen und Aktiengesellschaften sowie seiner internationalen Ausbildung ist er eine wertvolle Bereicherung für unsere multinational tätige Unternehmensgruppe“ , betont CTS-EVENTIM-Austria-CEO Christoph Klingler.

„CTS EVENTIM Austria ist der relevante Enabler für kulturelle Vielfalt und die treibende Kraft hinter hoher Auslastung und kommerziellen Erfolgen auf Österreichs Bühnen. Als größtes eCommerce-Unternehmen des Landes stellen wir uns mit vollem Engagement hinter die Kulturszene und begleiten sie in der digitalen Transformation“ , kommentiert Gradwohl.

Florian Gradwohl wurde 1981 in Wien geboren und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Politikwissenschaften an der Universität Wien. Zusätzlich absolvierte er Programme an der University of Texas at Austin und der Harvard University (USA) sowie den Global Executive MBA der Wirtschaftsuniversität Wien. Er startete seine berufliche Laufbahn 2007 bei der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, wo er nach einem Traineeship zum Beteiligungsmanager avancierte. 2011 wechselte er als Senior Consultant zu TJP Advisory and Management Services. 2013 folgte die Weichenstellung zur ÖBB: Zuerst fungierte Gradwohl als Senior Beteiligungsmanager in der ÖBB-Holding, bevor er 2016 zum Leiter Controlling des Geschäftsbereichs Streckenmanagement und Anlagenentwicklung in der ÖBB-Infrastruktur berufen wurde. 2018 wechselte der gebürtige Wiener als Prokurist sowie Leiter Finanzen und Controlling der Vereinigten Bühnen Wien in die Kulturbranche. 2019 fungierte er als interimistischer Leiter Finanzen und Controlling sowie Mitglied der Geschäftsführung der Wiener Symphoniker. Seit 2022 war Gradwohl auch Geschäftsführer der Wiener Kammeroper.

