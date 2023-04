Astronergy bietet dem rumänischen Energiekonzern 200 MW TOPCon-Module an

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der Vertrag über 200 MW ASTRO N TOPCon-PV-Module vom Typ n wurde zwischen Astronergy und EXIMPROD GRUP – einem der wettbewerbsfähigsten Akteure des rumänischen Energiesektors – nach dem Besuch einer Delegation von EXIMPROD GRUP in der Astronergy-Produktionsstätte in Haining am 6. April unterzeichnet.

EXIMPROD GRUP ist ein Experte für Design, Herstellung und Projektentwicklung im Energiebereich. Die Delegation des Konzerns besuchte das Astronergy PV-Testzentrum und Werkstätten für PV-Zellen und PV-Module. Strenge Tests und intelligente Herstellungsverfahren vermittelten ihnen einen guten Eindruck von Astronergys zukunftsweisenden Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionskapazitäten.

Gemäß dem zwischen den beiden Seiten unterzeichneten Vertrag werden TOPCon-Module mit einer Leistung von 200 MW für den Bau von fünf Solarprojekten des Konzerns in Rumänien verwendet. Die erste Charge der TOPCon-PV-Module wird ab Juni dieses Jahres ausgeliefert.

„Das ist die erste Zusammenarbeit zwischen uns und Astronergy", sagte die Delegation von EXIMPROD GRUP. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Astronergy und erfüllen unser Engagement für nachhaltige Energie.

Der 200-MW-Auftrag bestätigt die Stärke unserer TOPCon-Technologie", sagte Samuel Zhang, CMO bei Astronergy. „Wir heißen alle herzlich willkommen, unseren Hauptsitz in Haining zu besuchen, um sich tiefgehend über den gesamten hoch entwickelten und intelligenten Prozess unserer TOPCon-Module zu informieren", fügte er hinzu.

„Wir sind überzeugt, dass unser TOPCon-PV-Module für die meisten möglichen Anwendungsszenarien die bessere Wahl sind, und freuen uns, dass unsere TOPCon-Module ihre Wirkung entfalten und mehr grünen Strom für die Menschen vor Ort erzeugen", sagte Samuel.

Seit den drei großen TOPCon-Aufträgen mit einem Gesamtvolumen von über 1,1 GW für Australien, Brasilien und Deutschland hat die TOPCon-Technologie von Astronergy kontinuierlich die Aufmerksamkeit der Nachfrager auf sich gezogen. Diesmal haben die ASTRO N TOPCon-Module das Interesse der EXIMPROD GRUP-Delegation aus Rumänien geweckt und Astronergy macht Fortschritte auf dem Weg zur Verwirklichung seines Slogans „For A Greener World".

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2055404/Samuel_Zhang__left__CMO_Astronergy_poses_a_photo_Mihai_Manole.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2055403/EXIMPROD_GRUP_delegation_visits_Astronergy_PV_cell_workshop.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astronergy-bietet-dem-rumanischen-energiekonzern-200-mw-topcon-module-an-301799511.html

Rückfragen & Kontakt:

Jianwei Chen,

jianwei.chen3 @ astronergy.com