Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 18. April 2023. Von PETER NINDLER. "Berge lassen sich nicht plattwalzen".

Innsbruck (OTS) - Tirol ist eine Gunstlage für Grundstücksspekulationen. Freizeitwohnsitze sowie Chaletdörfer verknappen zudem das rare Gut Grund und Boden, der Sündenfall benötigt deshalb ein bodenpolitisches Fegefeuer für eine geordnete Landesentwicklung.

Mit knapp sieben Prozent Dauersiedlungsraum muss in Tirol politisch gut überlegt werden, was und warum gebaut wird. Und wie die Gemeinden den wertvollen Grund und Boden nutzen möchten. Die Berge lassen sich ja nicht zu Bauland plattwalzen. Die Sünden aus der Vergangenheit türmen sich deshalb zu politischen Herausforderungen im Bodenmanagement der Gegenwart auf. 3500 Hektar Bauland werden teils seit Jahrzehnten gehortet, wodurch der Grundstücksmarkt verknappt wird. Die Folge sind explodierende Baulandpreise.

Halbherzig hat sich die (Kommunal-)Politik auch gegen Freizeitwohnsitze in den touristischen Gunstlagen gestemmt, 16.365 genehmigte und 10.000 illegale Freizeitimmobilien überziehen das Land. Die „kalten“ Betten bringen touristisch zwar nur eine geringe Wertschöpfung, die Preisspirale beim Bauland schraubt sich allerdings weiter in die Höhe. Dennoch tappte die Landespolitik bereits in die nächste bodenpolitische Falle.

Investorenmodelle finanzieren neue Gäs­tebetten mit wenig Hotelcharakter, zugleich öffnen sie Tür und Tor für nicht erlaubte Freizeitwohnsitze. Flächenfressende Chaletdörfer durchkreuzen schließlich endgültig den neuen Weg im Tiroler Qualitätstourismus. Ganz zu schweigen vom bodensparenden Bauen und vom Bemühen, leistbare Grundstücke für einen sozialverträglichen Wohnbau zu ergattern. Die fehlgeleitete Bodenpolitik muss jetzt politisch mühsam korrigiert werden, um die Spekulation mit Betongold zu verhindern.

Aus diesem Blickwinkel ist die neue Raumordnungsnovelle zu beurteilen. Das Verbot neuer Freizeitwohnsitze in 142 Gemeinden mit besonders großem Druck auf den Wohnungsmarkt dürfte alternativlos sein. Die verpflichtende Hotelinfrastruktur mit zumindest Halbpension für Großbeherbergungsbetriebe und Chaletdörfer soll ihre Attraktivität schmälern und die Nachfrage nach Investorenmodellen bzw. Alpen-Lodges bremsen. Im Sinne der Landesentwicklung und des Tourismus. Nur die Bürgermeister müssen aktiv kontrollieren und das Widmungs- sowie Bodenmanagement von der bisherigen Klientelpolitik entkoppeln.

Die Mobilisierung von bereits gewidmetem Bauland bleibt hingegen die große Unbekannte: Die geplante Baulandabgabe könnte ein Hebel dafür sein, in Salzburg gilt sie seit heuer. Für 1000 Quadratmeter muss dort eine Infrastrukturabgabe von 1400 Euro berappt werden. Letztlich gibt es in der Bodenpolitik nicht die Lösung, sondern nur das Fegefeuer mit einem Maßnahmenbündel, um die politischen Sünden auszubügeln.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com