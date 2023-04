Einladung zur Pressekonferenz "Bilanz der neuen Verpackungssammlung in NÖ"

Die NÖ Umweltverbände und die Brantner Österreich GmbH laden herzlich zur PK am 24. April 2023 um 10 Uhr in die Brantner Sortieranlage in 3124 Oberwölbling, Hohe Brücke 7, ein.

St. Pölten (OTS) - Das erste Quartal der einheitlichen Sammlung von Leichtverpackungen in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack in Niederösterreich ist vorüber. Die Pressekonferenz gibt Gelegenheit dazu, Zwischenbilanz zu ziehen und die aktuellen Sammelzahlen im Vorjahresvergleich zu beleuchten sowie Ihre Fragen zu beantworten. Zudem führt Betriebsleiter Thomas Mayer im Rahmen eines Rundgangs durch die Sortieranlage Wölbling, in der 80 Tonnen Leichtverpackungen am Tag sortiert werden.

Gesprächspartner:

LAbg. Bgm. Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände

Bgm. Roman Stachelberger, Vizepräsident der NÖ Umweltverbände

Mag. Stefan Tollinger, Geschäftsführer Brantner Österreich GmbH und Regionalvorstand Niederösterreich beim Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe

Um Anmeldung per Mail an thomas.zeitelberger@umweltverbaende.at wird gebeten.



Bilanz-PK der neuen Verpackungssammlung in NÖ

Datum: 24.04.2023, 10:00 Uhr

Ort: Brantner Sortieranlage Oberwölbling, 3124 Oberwölbling, Hohe Brücke 7

Oberwölbling, Österreich

