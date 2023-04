Pro & Contra am Dienstag um 22:25 Uhr auf PULS 4: Abschiebung statt Arbeitsplatz – Wer darf in Österreich hackeln?

Spannende Runde mit Ewa Ernst-Dziedzic, Karlheinz Kopf, Dagmar Belakowitsch, Sepp Schellhorn und Judith Kohlenberger

Wien (OTS) - Die Abschiebung einer in einem Mangelberuf tätigen Inderin in Oberösterreich lässt die Wogen hoch gehen. Ist das bloß die regelkonforme Umsetzung geltenden Rechts oder doch fahrlässiger Verzicht auf dringend benötigte Arbeitskräfte? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine spannende Runde mit Ewa Ernst-Dziedzic, Karlheinz Kopf, Dagmar Belakowitsch, Sepp Schellhorn und Judith Kohlenberger.

Österreich hat im EU-Vergleich die höchste Quote an offenen Stellen. Besonders betroffen sind die Pflege-, Gastronomie- und Tourismusbranche. Und die Lage spitzt sich zu: bis zum Jahr 2040 fehlen laut WIFO 363.000 Fachkräfte. Ohne starken Zuzug ausländischer Beschäftigter droht damit ein massiver Wohlstandsverlust. Die Regierung will mit der reformierten Rot-Weiß-Rot Karte gegensteuern, Expert:innen zweifeln aber an der Effektivität und plädieren u.a. für die vollständige Öffnung des Jobmarktes für Asylwerber:innen.

Die Wirtschaft ist schon längst für einen Abbau von Hürden. Auf der anderen Seite sprach Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) jüngst im Zusammenhang mit Zuwanderung davon, dass man "die Fehler der 60er- und 70er-Jahre" nicht wiederholen dürfe, “als sogenannte Gastarbeiter geholt wurden, diese dann aber wider Erwarten hier blieben, Integrationsproblem inklusive".

Sollen Asylwerber:innen in Mangelberufen ein Bleiberecht erhalten? Wie kann Österreich den Fachkräftemangel auf Dauer beheben? Und sind ausländische Arbeitskräfte hierzulande überhaupt willkommen?

PRO UND CONTRA

Dienstag, 18. April 2023, 22:25 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN

Gäste:

Karlheinz Kopf, Generalsekretär Wirtschaftskammer Österrreich und Nationalratsabgeordneter, ÖVP

Ewa Ernst-Dziedzic, Sprecherin Migration, Menschenrechte und Außenpolitik und Nationalratsabgeordnete, Die Grünen

Dagmar Belakowitsch, Sprecherin Arbeit und Soziales, Nationalratsabgeordnete, FPÖ

Sepp Schellhorn, Gastronom und Hotelier

Judith Kohlenberger, Kulturwissenschafterin und Migrationsforscherin, WU Wien

Moderation: Gundula Geiginger

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com