Olischar zu „Klimateams“: Äußerst bescheidene Bilanz des roten Prestige-Projekts

13 Mio. Euro für zwei Jahre - Transparenz und Kontrolle gefordert – Sinnhaftigkeit des Projekts mehr als fraglich

Wien (OTS) - „Die bisherige Bilanz der Klimateams ist – sehr freundlich formuliert – als äußerst bescheiden zu betrachten. Vor allem in Relation zum finanziellen Mitteleinsatz. Darüber können auch die heutigen Lobeshymnen nicht hinwegtäuschen“, so Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der heutigen Pressekonferenz von Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Gemeinderat Stefan Gara.

So seien seitens Rot und Pink für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt 13 Mio. Euro genehmigt worden. Eingegangen seien laut Stadt in den ausgewählten Bezirken Margareten, Simmering und Ottakring für das Jahr 2022 1.100 Projektideen, wovon nun 19 umgesetzt werden sollen. „Das sind letztendlich lediglich 1,7 Prozent aller eingereichten Ideen. Damit stellt sich die Sinnfrage dieses Projektes mehr als deutlich“, so die Gemeinderätin weiter.

Wo bleiben Transparenz und Kontrolle?

Faktum sei, dass die Entscheidungen auch schlichtweg an der Politik vorbeigehen würden. Diejenigen Projekte, die jetzt umgesetzt werden, werden auch nicht mehr abgestimmt. Auch ein ausführlicher Bericht bzw. eine Bilanz vom letzten Jahr liege der Opposition nicht vor.

„Wir haben bereits im Jänner 2022 gefordert, dass Transparenz und Kontrolle Einzug halten müssen. Für uns ist das Projekt aber weiterhin eine Blackbox – die Klimateams werken einfach irgendwie vor sich hin. Und das ohne Kontrolle der Opposition“, so Olischar weiter.

Die Wiener Volkspartei fordert daher einen umfassenden Bericht über das Projekt im zuständigen Ausschuss durch Stadtrat Czernohorszky. Darin sollen eine Kostenaufschlüsselung sowie ein transparenter Überblick über die Entscheidungen in Zusammenhang mit den Klimateams enthalten sein. „Höchste Zeit, dass hier endlich Bewegung in Sachen Transparenz stattfindet“, so Olischar abschließend.

