Die Daten der XXVII. Ausgabe der International Fair Play Menarini Awards

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Die Vorbereitungen für die International Fair Play Menarini Awards sind im vollen Gange. In diesem Jahr findet die XXVII. Ausgabe der Veranstaltung statt, um Athleten auszuzeichnen, die Werte wie Ethik, Loyalität und Respekt sowohl im Sport als auch im Leben gezeigt haben. Bei der dreitägigen Veranstaltung in Florenz und Fiesole werden internationale Sportlegenden zu Gast sein.

„Es ist eine Ehre für unsere Gemeinde, eine prestigeträchtige Veranstaltung wie die International Fair Play Menarini Awards beheimaten zu dürfen", so Anna Ravoni, Bürgermeisterin von Fiesole. „Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, Ikonen des Sports willkommen zu heißen, die sich durch ihr Fairplay ausgezeichnet haben. Wir sind stolz darauf, unser Engagement für die höchsten Prinzipien des ‚Fairplay' mit unserer Community teilen zu können."

Am Montag, den 3. Juli, wird das Programm dieser Ausgabe mit „Stories of Champions" eröffnet. Die Talkshow Fair Play Menarini bringt international bekannte Sportlegenden auf die Bühne der Piazza della Signoria in Florenz, um Anekdoten hinter den Kulissen, Reflexionen und weniger bekannte Fakten über ihr Leben und ihre Karriere zu erzählen.

„Ich freue mich besonders, dass eine so prestigeträchtige Veranstaltung im Palazzo Vecchio, der Heimat der Florentiner und einem Symbol der Geschichte und Kultur der Stadt Florenz, stattfinden wird", betonte Cosimo Guccione, Stadtrat von Florenz für Sport- und Jugendpolitik. „Diese Initiative ist seit 26 Jahren erfolgreich und seit ihrer ersten Ausgabe sind die anerkannten Champions nicht nur Vorbilder und positive Beispiele für junge Generationen, sondern auch Botschafter von Fair Play Menarini auf der ganzen Welt und Träger der edelsten Werte des Sports wie Teilen, Brüderlichkeit, Solidarität und Respekt. Junge Menschen werden mit Tausenden von Botschaften bombardiert, sie brauchen positive Beispiele, und diese von Menarini inszenierte Veranstaltung hat im Laufe der Zeit ein gemeinsames Erbe für uns alle aufgebaut."

In Florenz findet am Dienstag, den 4. Juli, ein Galadinner statt, um die großen Namen des Sports zu begrüßen, bei dem sie die herrliche Aussicht vom Piazzale Michelangelo genießen können.

Am Mittwoch, dem 5. Juli, wird das zauberhafte Römische Theater von Fiesole Schauplatz des großen Finales der Fair Play Menarini Awards. Von dort aus wird auch die Preisverleihung auf Sportitalia übertragen.

„Wir bedanken uns bei der Gemeinde Florenz und der Gemeinde Fiesole, dass sie uns weiterhin unterstützen und die Werte des Fair Play teilen, die wir insbesondere den jüngeren Generationen durch die Beispiele der ausgezeichneten Champions vermitteln möchten", so Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi und Ennio Troiano, Vorstandsmitglieder der Fair Play Menarini Foundation.

Die Namen der Preisträger/innen des Jahres 2023 werden am Montag, den 19. Juni, im Rahmen einer speziellen Pressekonferenz in der CONI Hall in Rom in Anwesenheit des Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees Italiens, Giovanni Malagò, bekannt gegeben.

