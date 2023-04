Santander Consumer Bank verzeichnet Rekordergebnis in 2022

Der Gewinn konnte aufgrund der höheren Kreditnachfrage und geringeren Risikokosten um mehr als ein Viertel gesteigert werden.

Wir freuen uns sehr über das Ergebnis im Geschäftsjahr 2022. Es zeigt, dass wir mit unserem Angebot auf dem österreichischen Markt erfolgreich sind und unsere Kundinnen und Kunden uns vertrauen Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Die Santander Consumer Bank Österreich hat im Geschäftsjahr 2022 ein Rekordergebnis erzielt. Der Gewinn stieg im Vorjahr um 28 Prozent auf 57,9 Millionen Euro an. Der Anstieg des Gewinns ist vor allem auf die gestiegenen Erträge aufgrund der hohen Kreditnachfrage und die geringen Risikokosten zurückzuführen. Die Kreditnachfrage erhöhte sich um 11 Prozent auf 2,327 Milliarden Euro. Mit 1,685 Milliarden Euro ist der Großteil des Neugeschäfts Kfz-Finanzierungen zuzurechnen. Das Geschäft mit Barkrediten beläuft sich auf 506 Millionen Euro, das mit Teilzahlungen auf 136 Millionen Euro.

" Wir freuen uns sehr über das Ergebnis im Geschäftsjahr 2022. Es zeigt, dass wir mit unserem Angebot auf dem österreichischen Markt erfolgreich sind und unsere Kundinnen und Kunden uns vertrauen ", sagt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.

Die Cost-Income-Ratio der Bank beträgt 38,4 Prozent, was für den österreichischen Banksektor ein außerordentlich guter Wert ist. Mit einer Eigenkapitalquote von 14,9 Prozent liegt die Bank zudem deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen.

Spareinlagen deutlich angestiegen

Die Spareinlagen stiegen im Vorjahr um 15 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro und kletterten erstmals über die Zwei-Milliarden-Marke. Der Anstieg ist vor allem auf die durch die Zinswende ausgelöste Nachfrage nach Sparprodukten zurückzuführen.

Die Santander Consumer Bank Österreich ist Teil der Santander Gruppe, die laut Finanzstabilitätsrat zu den 30 global systemrelevanten Banken zählt. In Österreich ist die Bank spezialisiert auf das klassische Bankgeschäft, nämlich Finanzieren und Sparen. Zu den Kernprodukten zählen neben dem Barkredit mit freiem Verwendungszweck, die Teilzahlung über den Handel und die Kfz-Finanzierung (Kredit und Leasing). Darüber hinaus bietet die Bank Tages- und Festgeldkonten im Sparbereich an. Die Bank hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. In Österreich betreut sie über 311.000 Kundinnen und Kunden.

3.000 Partner im Einzel- und Kfz-Handel

Die Santander Consumer Bank kooperiert im Teilzahlungs- und Kfz-Finanzierungsbereich mit über 3.000 Partnern aus dem Einzel-, Auto- und Motorradhandel.

Die Bank hat im vergangenen Jahr ihre Modernisierungsoffensive der Filialen gestartet und bereits drei der insgesamt 29 Standorte modernisiert. Darüber hinaus hat Santander als einer der ersten Finanzdienstleister in Österreich eine reine Online-Kfz-Finanzierung (Leasing und Kredit) am Markt eingeführt.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit mehr als 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Dezember 2022 beschäftigt Santander rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 310.000 Kundinnen und Kunden. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2022 betreibt die Gruppe 9.000 Filialen, beschäftigt über 206.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 160 Millionen Kundinnen und Kunden.

