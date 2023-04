Einladung zum (hybriden) Pressegespräch anlässlich der Europäischen Impfwoche

Was bedeutet lebenslanges Impfen/Life-Course Immunization (LCI)?

Wien (OTS) - Im Rahmen der Europäischen Impfwoche (EIW 23.-29. April 2023) stehen heuer die weltweit rückläufigen Impfquoten im Vordergrund, weswegen in dieser Zeit speziell auf die große Bedeutung von Impfungen für die Gesundheit aufmerksam gemacht werden soll.

Dass das Thema Impfen nicht nur für Kinder relevant ist, sondern eine wichtige primäre Vorsorgemaßnahme über das gesamte Leben hinweg ist, wird im Mittelpunkt des Pressegesprächs stehen.

Unter anderem werden folgende Punkte thematisiert:

Welchen Einfluss das Alter auf das Immunsystem hat

Warum Impfen in allen Lebensphasen wichtig ist

Für welche Indikationen derzeit Impfstoffkandidaten in Entwicklung sind

Welche Maßnahmen für einen niederschwelligen Zugang zu Impfungen notwendig sind

Welche Rolle der Pharmastandort Österreich zukünftig haben sollte





Datum: 24. April 2023, 09.30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien oder

Link zum Livestream

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renee Gallo-Daniel

Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Mag. Alexander Herzog

Generalsekretär Pharmig

Univ.-Prof.in Dr.in Birgit Weinberger

Universität Innsbruck, Institute for Biomedical Aging Research

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

Datum: 24.04.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

