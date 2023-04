Ligaportal-App durchbricht Schallmauer von einer Million Downloads

Damit ist sie die beliebteste Fußball-App in Österreich und dient als unverzichtbarer Begleiter für Fans und Sportbegeisterte im Lande.

Graz/Sattledt (OTS) - Seit geraumer Zeit ist die erfolgreiche Fußball-App auch die viertgrößte österreichische App im Land und zwar hinter willhaben, ORF und der Kronen Zeitung. Mit ihrem umfangreichen Angebot an Informationen und Statistiken sowie ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche hat sich die Anwendung schnell einen Platz auf den Smartphones von Fußballfans im ganzen Land gesichert. Die App ist auch bei Trainern, Spielern und Schiedsrichtern sehr beliebt, da sie eine Fülle von Informationen über die österreichische Fußballszene bereitstellt. Sie ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

Wir sind unglaublich stolz darauf, dass die Ligaportal-App in Österreich mittlerweile mehr als eine Million Mal heruntergeladen wurde“, sagt Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer des Ligaportals. „ Das zeigt, dass unser Engagement für eine umfassende und zuverlässige Berichterstattung über den österreichischen Fußball auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unseren Nutzern die bestmögliche Usability zu bieten und die App kontinuierlich zu verbessern. “

Für STYRIA-Sport-Geschäftsführer Mag. Alfred Brunner verdient die Leistung des Ligaportals „Hochachtung“: „ Im Konzert der großen Medienmarken ganz oben mitzuspielen ist sensationell und ein grandioser Erfolg “, so Brunner, der sich selbst als „Heavy User“ der App bezeichnet: „Ich folge damit meinen Lieblingsteams – vom internationalen Top-Club bis hin zum Klagenfurter Nachwuchsverein, in dem mein Sohn spielt. So halte ich mich jeden Tag auf dem Laufenden.“

Zum Ligaportal

ligaportal.at berichtet über sämtliche 2200 Fußballvereine von der österreichischen Bundesliga bis zur untersten Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Auch alle internationalen Top-Ligen hat Österreichs größtes Sportportal im Portfolio. Ein großer Teil der Spiele wird von ehrenamtlichen Fußballfans getickert, wodurch Ligaportal zu den größten Live-Ticker-Portalen Europas gehört. Im Ligaportal Live-Ticker-Center (ticker.ligaportal.at) sind aktuell über 300.000 Fans registriert, wovon ca. 10.000 aktiv als Live-Ticker-Reporter fungieren. Gegründet wurde die Plattform im August 2007 von Dr. Thomas Arnitz gemeinsam mit seinem damaligen Studienkollegen Mag. Michael Lattner. Die Styria Media Group ist Mehrheitseigentümerin des Portals.



